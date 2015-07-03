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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 13:32 BJT

《全球汇市》美元走势迟滞，美国非农就业数据令人失望

尽管这份报告没提供什么值得美元多头感到高兴的内容，但也没有糟糕到促使他们改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年稍后收紧政策的预期。

“我们认为，该报告不会明显改变美联储内部对于首次升息时间的看法，我们还是预计在9月，”巴克莱分析师在报告中称。

澳元兑美元跌至4月中以来最低，此前澳洲公布5月零售销售增加0.3%，增幅低于预估的0.5%。4月则下修至下滑0.1%，为11个月来首见下滑。

澳元兑美元 一度低见0.7566美元，为4月中以来最低。最新报0.7586美元，日内下跌0.6%，本周约跌0.9%。重要支撑位在0.7534美元，为4月初创下的六年低位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1092 1.1083 +0.08 -8.31 1.2097

美元/日圆 123.13 123.04 +0.07 +2.88 119.68

欧元/日圆 136.58 136.37 +0.15 -5.66 144.78

美元/瑞郎 0.9423 0.9432 -0.10 -5.21 0.9941

英镑/美元 1.5608 1.5606 +0.01 +0.22 1.5573

美元/加元 1.2553 1.2536 +0.14 +8.05 1.1618

澳元/美元 0.7586 0.7628 -0.55 -7.13 0.8168

新西兰元/美元 0.6716 0.6717 -0.01 -13.86 0.7797

澳元/日圆 93.410 93.850 -0.47 -4.44 97.750

新西兰元/日圆 82.690 82.650 +0.05 -11.38 93.310

英镑/日圆 192.18 192.02 +0.08 +3.11 186.38

澳元/新西兰元 1.1290 1.1339 -0.43 +7.84 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/于春红/陈宗琦/戴素萍 审校 蔡美珍/于春红)

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