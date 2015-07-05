主要国家经济指标预测--7月6日****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月6日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -4.3% 网络招聘广告 -- +0.1% 0500 日本同时指标(较前月) 5月 -- +1.9 领先指标(较前月) -- +1.2 0600 德国工业订单(较前月) 5月 -0.4% +1.4% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -0.1% +0.2% (较上年同期) -1.2% -1.2% 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 正15.0 正17.1 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 6月终值 -- 54.6 服务业PMI -- 54.8 1400 美国就业趋势指数 7月 -- 128.6 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 6月 56.2 55.7 企业活动指数 60.0 59.5 就业指数 -- 55.3 新订单指数 -- 57.9 价格指数 -- 55.9 1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 6月 -- 65.2 经季节调整的PMI 54.0 62.3 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 -- 23.0% 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,458 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月3日(五) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.3% +0.5% 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 53.4 52.5 0750 法国Markit服务业PMI 6月 54.1 54.1 综合PMI 53.3 -- 0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 53.8 54.2 综合PMI 53.7 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 54.4 54.4 综合PMI 54.2 54.1 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 58.5 57.4 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.4% +2.3% (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-