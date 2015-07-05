版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 6日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--7月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
    

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值     前值

    7月6日(一)
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                             6月        --       +0.3%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           6月        --       -4.3%
                网络招聘广告                                      --       +0.1%
    0500 日本同时指标(较前月)                          5月         --       +1.9
             领先指标(较前月)                                      --       +1.2  
    0600 德国工业订单(较前月)                          5月       -0.4%     +1.4%
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)               6月       -0.1%     +0.2%
                                (较上年同期)                     -1.2%     -1.2%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                    7月      正15.0    正17.1  
    1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         6月终值         --       54.6
                   服务业PMI                                       --       54.8
    1400 美国就业趋势指数                              7月         --      128.6
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI              6月        56.2      55.7
                             企业活动指数                         60.0      59.5
                                 就业指数                          --       55.3
                               新订单指数                          --       57.9
                                 价格指数                          --       55.9
    1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                 6月         --       65.2
                   经季节调整的PMI                                54.0      62.3
    2200 新西兰NZIER企业信心                          第二季       --      23.0%
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          6月         --     12,458

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段     现值     预估值
    7月3日(五)
    0130 澳洲零售销售(较前月)                          5月      +0.3%      +0.5%      
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   6月       53.4       52.5      
    0750 法国Markit服务业PMI                           6月       54.1       54.1      
                   综合PMI                                       53.3        --       
    0755 德国Markit服务业PMI                         6月终值     53.8       54.2      
                   综合PMI                                       53.7        --       
    0800 欧元区Markit服务业PMI                       6月终值     54.4       54.4      
                     综合PMI                                     54.2       54.1      
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                      6月       58.5       57.4      
    0900 欧元区零售销售(较前月)                        5月      +0.2%      +0.1%     
                   (较上年同期)                                 +2.4%      +2.3%     
(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐