《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月3日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业集团 200 20 9 7/6-7簿记 国开行 AAA(联合资信)7/8 7/9
AA+(中债资信) ======================================================================================= *徐工集团 150 20 9 7/7簿记建档 浦发银行 AAA 7/9 7/10 工程机械 中国银行 ======================================================================================= *绍兴市城建 40 6 160天 7/6簿记建档 中信银行 AA+(中诚信) 7/7 7/8 投资集团 浦发银行 AA-(中债资信) ======================================================================================= *北京首都公路 60 20 9 7/6簿记建档 光大银行 AAA 7/7 7/8 发展集团 北京银行 ======================================================================================= 宁沪高速 50 12 267天 7/7簿记建档 浦发银行 AAA(中诚信) 7/8 7/9
交通银行 AAA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *中国广核电力 50 10 12 7/10簿记建档 中国银行 AAA 7/14 7/15
国开行 ======================================================================================= *冀东发展集团 28 13 12 7/10簿记建档 浙商银行 AA+ 7/13 7/14 ======================================================================================= *龙岩市汇金 16 6 12 7/10簿记建档 招商银行 AA 7/13 7/14 资产经营发展公司 ======================================================================================= *北京热力集团 20 10 12 7/8簿记建档 中信银行 AA+ 7/10 7/13
华夏银行 ======================================================================================= 太仓港协鑫发电 6.5 6.5 12 7/6簿记建档 民生银行 AA 7/7 7/8 ======================================================================================= 华融证券 30 10 85天 7/6招标 邮储银行 AA+ 7/7 7/8
(最高发行余额) 招商银行 ======================================================================================= 武汉圣泽捷通 7 3.5 12 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9 物流公司 ======================================================================================= 宝塔石化集团 24 14 12 7/7簿记建档 招商证券 AA 7/8 7/9
中信银行 ======================================================================================= 新华联控股 20 10 12 7/7簿记建档 恒丰银行 AA+ 7/8 7/9
招商证券 ======================================================================================= 山东王晁 6 2 12 7/7簿记建档 光大银行 AA- 7/8 7/9 煤电集团 ======================================================================================= 西部证券 23 6 83天 7/7招标 浦发银行 AA+ 7/8 7/9 (最高发行余额) ======================================================================================= 津膜科技 3 1.5 12 7/8簿记建档 兴业银行 A+ 7/9 7/10 ======================================================================================= 星星集团 6 3 12 7/8簿记建档 招商银行 AA- 7/9 7/10 ======================================================================================= 上海北方企业 8 5 12 7/8簿记建档 浦发银行 AA 7/10 7/11
国开行 ======================================================================================= 北京供销社 10 5 12 7/8-9日簿记 北京银行 AA+ 7/10 7/13 投资管理中心 ======================================================================================= 上海浦东 30 10 12 7/9簿记建档 中信银行 AA+ 7/13 7/14 土地控股集团 浦发银行 ======================================================================================= 广东物资集团 26 8 12 7/9簿记建档 中国银行 AA 7/13 7/14 ======================================================================================= 华方医药 4 2 12 7/9簿记建档 招商银行 AA 7/13 7/14 科技公司 ======================================================================================= 珠海联邦制药 8 8 12 7/9簿记建档 招商银行 AA- 7/13 7/14 ======================================================================================= 新疆广汇 14 14 12 7/9-10簿记 国开行 AA 7/13 7/14 实业投资集团 进出口行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *世茂股份 50 15 3 7/8簿记建档 中金公司 AA 7/10 7/13
上海银行 ======================================================================================= *太仓港协鑫 9 2 3 7/10簿记建档 中国银行 AA 7/14 7/15 发电公司 招商银行 ======================================================================================= *南玻A 12 12 5 7/10簿记建档 招商银行 AA+ 7/14 7/15 ======================================================================================= *北京热力集团 20 10 5 7/8簿记建档 中信银行 AA+ 7/10 7/13
华夏银行 ======================================================================================= *中国航空技术 15 15 3/5 7/10簿记建档 工商银行 AAA 7/14 7/15 深圳公司 建设银行
(含4+1、4+1和2+1三个品种，可相互回拨) ======================================================================================= 中国电力 150 25 永续 7/6簿记建档 平安银行 AAA 7/7 7/8 投资集团 民生银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 晨鸣纸业 26 13 永续 7/6簿记建档 华泰证券 AA+ 7/8 7/9
中信银行
(每三年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 无锡国联发展 30 15 永续 7/6簿记建档 工商银行 AAA 7/8 7/9
兴业银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 大连国际 3 3 2+1 7/6-7簿记 招商银行 AA- 7/8 7/9
(附第二年末发行人调整利率选择权和投资者回售选择权) ======================================================================================= 杭州实业 15 9 3 7/7簿记建档 交通银行 AA+ 7/9 7/10 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 华润医药 20 20 5 7/7簿记建档 招商银行 AAA 7/8 7/9
农业银行 ======================================================================================= 马钢股份 40 20 3 7/7簿记建档 中信证券 AA+ 7/9 7/10
中国银行 ======================================================================================= 岚桥集团 20 5 3 7/7簿记建档 建设银行 AA 7/8 7/9 ======================================================================================= 招金矿业 21 16 永续 7/7簿记建档 招商证券 AAA 7/8 7/9
建设银行
(每五年重置一次利率；此后票面利率以当期基准利率加初始利差再加300bp) ======================================================================================= 安庆市城建 40 10 5 7/8簿记建档 中信证券 AA 7/10 7/13 投资发展集团 兴业银行 ======================================================================================= 福州城建 13 5 5 7/8簿记建档 招商银行 AA+ 7/10 7/13 投资集团 ======================================================================================= 福建交运集团 9 5 5 7/9簿记建档 兴业银行 AA+ 7/10 7/13
国开行 ======================================================================================= 珠海港 5.5 3.5 5 7/9簿记建档 交通银行 AA 7/10 7/13 控股集团 ======================================================================================= 锦州港 20 10 3/5 7/9簿记建档 民生银行 AA 7/10 7/13 ======================================================================================= 张江高科 20 20 3 7/9簿记建档 工商银行 AA+ 7/10 7/13
民生银行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同