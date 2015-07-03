《路透晚报》--7月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：要培育公开透明长期健康稳定的资本市场和货币市场--总理

据中国政府网，中国国务院总理李克强周四在法国出访时公开表示，要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场，不断巩固中国经济向好基础。在他的讲话中，资本市场对经济的作用已提高到与财政政策和货币政策几乎比肩的地步。

--中国央行：完善货币政策调控框架，实施稳健货币政策--行长

中国央行行长周小川周四表示，要不断完善货币政策调控框架，实施稳健的货币政策，促进经济持续健康发展要从严从实推动金融改革创新，进一步激发金融活力，促进金融资源优化配置。

--中国数据：6月服务业PMI降至五个月低点，经济全面减速--汇丰

汇丰最新PMI调查显示，6月中国服务业扩张步伐放缓至五个月低点，综合制造业和服务业的产出指数降至50.6的13个月低点，指向需求低迷经济全面减速，政府稳增长仍须加力。

【金融】

--中国央行：周五开展六个月期MLF操作2,500亿元，利率为3.35%

中国央行官方微博周五称，开展中期借贷便利（MLF）操作2,500亿元人民币，期限六个月，利率3.35%。央行称，7月3日有14家金融机构中期借贷便利3,845亿元到期，其中11家金融机构提出了续做申请。

--中国金融：国务院批复保险投资基金设立方案，可投资上市和非上市股权

中国国务院周五公布对中国保险投资基金设立方案的批复。基金设立方案称，保险投资基金将主要投向基础设施建设，在此基础上亦可投资战略性新兴产业等领域；基金投资形式包括上市和非上市股权等。

--中国金融：改革要相信市场，IPO注册制需尽快落地--央行货币政策委员

财新网周五刊登中国央行货币政策委员会委员黄益平的文章称，中国金融改革要相信市场。造成近期A股市场大幅震荡的原因很多，“相信不相信市场”仍然是一个问题。对于监管层来说，已经承诺的IPO注册制需要尽快落地。

--中国金融：央行就银行卡清算机构管理征求意见，核心业务系统不得外包

为促进中国银行卡清算市场健康发展，中国央行周五就银行卡清算机构管理办法向社会公开征求意见，要求银行卡清算机构确保基础设施安全稳定，其核心业务系统不得外包，并且明确了境外机构的业务边界，完善了申请流程等。

--中国金融：中投公司2014年净利891亿美元，境外净投资收益率5.47%

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司周五公布，该公司2014年实现净利润增长2.5%，至890.97亿美元。2014年该公司境外投资业务收获了5.47%的净投资收益率，自成立以来累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。

【固定收益】

--中国债市动态：国债期货带动现券走强，股灾令货币政策再出手预期升温

中国银行间债市周五早盘现券收益率走低，受国债期货大涨带动，股市持续暴跌令货币政策再度出手援救的预期升温；利率互换(IRS)则小幅上行，因新一轮IPO今日启动，可能对回购利率短期形成扰动。

--中国货币市场：七天回购利率续小涨，IPO启动但资金供给仍充裕

中国银行间市场周五回购利率整体变动不大，仅七天回购利率小幅续涨；今日新一轮IPO启动，跨申购周期的七天资金需求不少，不过供给仍充裕，市场预期平稳。

--中国票据市场：转贴利率本周下滑，资金预期乐观收票需求料进一步回暖

中国票据市场转贴利率本周下滑，月初机构陆续恢复收票，但整体力度尚有限；又一轮IPO启动，且月初还有例行缴准，机构多倾向先观望流动性及资金价格动向后，再加大收票力度。

--新债招标：中国国开行三年期Shibor浮息债中标利差22BP--业内人士

业内人士周五透露，中国国家开发银行上午招标的三年期Shibor基准浮息债中标利差为22bp(基点)；对应投标倍数是2.78倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收跌，市场关注离岸流动性趋紧

人民币兑美元即期周五逆中间价微幅收跌。在人民 币近乎原地踏步的窄幅波动行情下，交易人士转而关注其他市场，离岸流动性趋紧或推升美 元远期升水。

--中港个股：工行与泛欧交易所战略合作，丰富离岸人民币投资品

以市值计全球第一大银行--工商银行表示，近日与泛欧交易所签署了总金额达30亿欧元的战略合作协议，将进一步丰富离岸人民币投资品种。

--离岸人民币：跨国机构发行宝岛债转趋热络，因取得美元成本偏低

随离岸人民币换汇换利交易(CCS)殖利率自低档反弹，跨国金融机构、企业藉发行宝岛债取得低成本美元动作转趋热络。周五包括摩根士丹利、纽西兰乳品业者FONTERRA(恒天然) 共计四档债券密集进行定价与询价。

【证券/行业】

--中国证券：鉴于目前市场情况，减少新股发行家数及筹资额--证监会

中国股市沪综指周五收跌5.8%再创逾三个月新低之后，证监会表示，鉴于目前市场情况，将相应减少新股发行家数及筹资金额。证监会新闻发言人张晓军称，7月上旬拟安排10家企业IPO，筹资金额会相应的减少。

--中国证券：中证金将大幅增资扩股至1,000亿元人民币，维护资本市场稳定

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，中国证券金融公司将大幅增资扩股，注册资本由240亿元增至1,000亿元人民币，扩股后还将多渠道筹集资金，用于扩大业务规模，维护资本市场稳定。

--《综述》A股狂泻不止无视重重利好，急盼国家队出重拳力挽狂澜

尽管有查处期指卖空、股东及高管入场增持、更多抄底资金抢反弹等利好，但A股市场周五依旧“狂泻”不止，满屏皆绿的场景令越来越多的投资者陷入麻木状态。很多投资者心中唯一的期待是：国务院总理李克强结束出国访问并回京，重量级利好或近日出台。

--中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场 、

中国股市沪综指周五震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。

--《技术分析》中国股市沪综指离重要转折点已不远

中国股市沪综指 .SSEC 本周略见反弹后连续暴跌，半年线被轻松击穿，市场完全陷入崩盘式恐慌。技术面显示，部分指标创多年新低，大盘超卖状态明显，短线虽有惯性下挫空间，但离重要转折点料已不远，大力度回升行情渐行渐近；中线看，大盘连续第三周收阴，确认已进入大级别调整周期，时间至少在数月以上。

--中国个股：新开源和中恒电气等11家深市公司中午紧急宣布增持事项

新开源、中恒电气等11家深市公司周五中午临时刊登公告称，公司大股东、董事长等高管启动增持计划，积极为自己公司股票护盘。

--中国证券：证监会将对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查

中国证监会周四晚间再次发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。

--中港证券：基金互认首日两地共受理19家机构申请，将逐步扩大范围

中国证监会与香港证监会的官员周五称，两地基金互认安排7月1日开闸首日共受理19家机构的申请，未来将逐步扩大互认范围。

--《台湾金融市场一周展望》台股除权秀恐黯淡无光，外资领息返乡料令台币憔悴

7、8月台湾股市将密集除权除息，在上市柜企业去年获利年增19%挹注下，预料将发出逾1兆台币现金股利，创历史纪录。不过受第三季电子业旺季不旺，以及希腊债务危机等影响，市场对填权息预期保守，短线台股 .TWII 仍将面临9,000点保卫战。

--香港新股：达利食品集团计划9月在香港IPO，集资15亿美元--IFR