版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 13:52 BJT

台湾股市：收低但收敛跌幅，受中国股市跌势与希腊局势影响

路透台北7月3日 - 台湾股市周五收低，不过收敛早盘的跌幅。分析师指出，因中国股市跌势未止且周日希腊即将公投，使得投资人削减持股降低风险。

大盘加权股价指数 收低0.22%报9,358.23点，早盘一度下跌至9,265.14点。今日成交初值 为822.80亿台币，上交易日修正后为861.02亿。

〞主要受陆股拖累，不过指数在年线止稳。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他并表示，大盘守稳在9,321点附近的月线，以及9,320点年线之上，下周酝酿反弹，不过若成交量无法有效放大，则反弹至9,450点就会面临较大压力。

简伯仪强调，希腊公投结果将是影响金融市场的变数，若是反纾困派获得胜利，则周一股市仍有下测支撑的可能。

一位知情人士透露，欧洲央行(ECB)决策者计划周一讨论为希腊银行业者提供紧急融资的规定。欧洲央行管理委员会将考虑在希腊举行援助公投后是否冻结、延长或收紧希腊银行业者仰赖的紧急流动性援助(ELA)。

本地时间13:47，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.47%。大陆上证综合指数 则是跌1.83%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐