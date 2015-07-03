香港个股：龙湖地产拟发20亿元人民币境内公司债，询价利率区间4-5%

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透香港7月3日 - 中国房地产商--龙湖地产 稍早获准在中国公开发行境内公司债，公司周五公布，计划首期发行规模20亿元人民币无担保债券，期限为五年，票面利率询价区间为4-5%，最终票面利率将于7月7日根据簿记建档结果确定。
中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行。继恒大地产 上月中发行首期50亿元无担保公司债，龙湖地产亦加入此行列。
龙湖地产的公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司此前获准在中国公开发行规模不超过币80亿元的境内公司债，并将分阶段进行，首期发行20亿元。中信证券股份有限公司将作为发行之主承销商。
该债券获大公国际资信给予＂AAA＂评级，龙湖地产称拟将发行所用得用作调整债务结构及补充流动资金。
龙湖地产及恒大地产均为在开曼群岛注册的公司。此前两家H股内房股--首创置业 及广州富力地产 公布拟分别发行总额不超过50亿元及65亿元的境内公司债。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同