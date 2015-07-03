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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 13:55 BJT

香港个股：龙湖地产拟发20亿元人民币境内公司债，询价利率区间4-5%

路透香港7月3日 - 中国房地产商--龙湖地产 稍早获准在中国公开发行境内公司债，公司周五公布，计划首期发行规模20亿元人民币无担保债券，期限为五年，票面利率询价区间为4-5%，最终票面利率将于7月7日根据簿记建档结果确定。

中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行。继恒大地产 上月中发行首期50亿元无担保公司债，龙湖地产亦加入此行列。

龙湖地产的公告称，其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司此前获准在中国公开发行规模不超过币80亿元的境内公司债，并将分阶段进行，首期发行20亿元。中信证券股份有限公司将作为发行之主承销商。

该债券获大公国际资信给予＂AAA＂评级，龙湖地产称拟将发行所用得用作调整债务结构及补充流动资金。

龙湖地产及恒大地产均为在开曼群岛注册的公司。此前两家H股内房股--首创置业 及广州富力地产 公布拟分别发行总额不超过50亿元及65亿元的境内公司债。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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