版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:02 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国股市动荡疑虑笼罩亚洲时段交易

0553GMT

* 澳元/美元跌0.59%，欧元/美元升0.08%，美元/日圆升0.05%，美元/马币涨0.17%

* 日经指数跌0.02%，沪综指跌3.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国原油期货跌0.51%，美国债市休市

* 中国成为美国大型投资者头号关注对象，股市巨震引警觉

* 澳洲5月经季调零售销售较前月上升0.3%，增幅低于预估

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价

(编译 蔡美珍；审校 王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐