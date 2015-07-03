基金产业：PIMCO总回报债券基金流动企稳，葛罗斯离职影响逐渐远离

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透纽约7月2日 - 投资人6月自太平洋投资管理公司(PIMCO)旗下旗舰基金撤走30亿美元，5月流出为27亿美元，这进一步反映出，PIMCO正从去年秋季明星经理人葛罗斯的离职影响中恢复，目前逐步趋于稳定。
根据该基金的数据，PIMCO旗下总回报债券基金 在4月流出56亿美元，3月有73亿美元。该基金所管理的资产从2013年4月高峰时的2,930亿美元骤减至1,028亿美元。
根据Pimco周四在网站上公布的数据，由该公司投资总监(CIO)伊凡申所管理的Pimco Income Fund，6月有流入资金约17亿美元。
Pimco执行长Douglas Hodge上周表示，“我们承认，Pimco过去18个月所发生的管理层结构变动，引发了变化并让客户产生不确定性和疑虑。”
Hodge称，但拜稳定的绩效所赐，这些不安情绪已经消退，并导致更好的资金流动模式。
Pimco管理的资产为1.59万亿美元，仍是最具影响力的固定收益管理公司之一。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。