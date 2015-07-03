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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:15 BJT

新兴汇市：疲弱美国就业数据暂时支撑亚币，马币逆势跌至10年低点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 123.15 123.06 -0.07 -2.83 119.66

坡元 1.3501 1.3480 -0.16 -1.79 1.3260

台币 30.909 31.150 +0.78 +2.62 31.718

韩元 1121.88 1125.00 +0.28 -2.01 1099.30

泰铢 33.76 33.78 +0.06 -2.55 32.90

菲律宾披索 45.08 45.16 +0.18 -0.80 44.72

印尼卢比 13310.00 13335.00 +0.19 -6.99 12380.00

印度卢比 63.39 63.51 +0.20 -0.56 63.03

马币 3.7820 3.7780 -0.11 -7.55 3.4965

人民币 6.2049 6.2049 +0.00 -0.01 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 李春喜/于春红/陈宗琦；审校 戴素萍/艾茂林/杜明霞)

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