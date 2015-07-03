更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌，市场关注离岸流动性趋紧

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 人民币逆中间价微幅收跌 * 短期汇率存在一定贬值压力 * 离岸流动性趋紧或推升美元远期升水 (新增收盘报价和评论) 路透上海/北京7月3日 - 人民币兑美元即期 周五逆中间价微幅收跌。在人民 币近乎原地踏步的窄幅波动行情下，交易人士转而关注其他市场，离岸流动性趋紧或推升美 元远期升水。 交易员表示，中国股市深度回调之际，沪股通额度快速上升，资金北上令离岸人民币流 动性趋紧，可交割美元/人民币远期（DF）具备上涨动力。 一外资行交易员无奈表示，“今年感觉特别难做，往年6-7月都是波动较大的时段，现 在也只能看看别的市场了”。 南洋商业银行交易经理周航分析指出，近期香港货币市场人民币流动性较为紧张，沪港 通资金“南水北上”是原因之一，但这部分资金占香港人民币资金总量比例很小；其他地区 人民币清算行逐渐分流香港市场，也是离岸人民币偏紧的原因。 “离岸流动性紧，但在岸市场（利率）不高，所以应该维持不了太久。另外就是DF有上 涨的动力。”他表示。 今日沪股通 净买入71.46亿元，130亿元额度限制使用率超过一半，并显着 高于昨日28.09亿元的净买入。中信建投分析师安尉指出，很多优质成长股底部放量明显， 这些股票的公开信息都比较透明，说明还是有资金入场。 不过亦有交易员对外资抄底A股持保留意见。另一外资行交易员指出，离岸人民币银行 间拆借市场今日反应并不大；况且如果是外资抄底中国A股，沪股通额度用罄也不奇怪。 离岸人民币拆借利率 定盘价今日全线上扬，其中隔夜品种 涨 至2月6日以来的近五个月高位，两周期、1月期、2月期品种均创逾两个月新高；其余品种变 动并不明显。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在 希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。美国劳工部周四公布，上月 非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2057 6.2049 -0.01% 中间价 6.1160 6.1171 0.02% 成交额 95亿美元 日内美元/人民币相对中间价最大波 1.48% (上限±2%) 日高 日低 幅 日内波动幅度(pips) 30 6.2036 6.2066 2015年来即期升贬值幅度 -0.03% 1年期美元/人民币掉期升水 1480 今日 上日 1年期NDF 6.2465/6.2515 6.2495 CNH即期 6.2062/6.2068 6.2019 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同