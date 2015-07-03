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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:34 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币微幅收跌，市场关注离岸流动性趋紧

* 人民币逆中间价微幅收跌
    * 短期汇率存在一定贬值压力
    * 离岸流动性趋紧或推升美元远期升水

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海/北京7月3日 - 人民币兑美元即期 周五逆中间价微幅收跌。在人民
币近乎原地踏步的窄幅波动行情下，交易人士转而关注其他市场，离岸流动性趋紧或推升美
元远期升水。
    
    交易员表示，中国股市深度回调之际，沪股通额度快速上升，资金北上令离岸人民币流
动性趋紧，可交割美元/人民币远期（DF）具备上涨动力。
    
    一外资行交易员无奈表示，“今年感觉特别难做，往年6-7月都是波动较大的时段，现
在也只能看看别的市场了”。    
    
    南洋商业银行交易经理周航分析指出，近期香港货币市场人民币流动性较为紧张，沪港
通资金“南水北上”是原因之一，但这部分资金占香港人民币资金总量比例很小；其他地区
人民币清算行逐渐分流香港市场，也是离岸人民币偏紧的原因。
    
    “离岸流动性紧，但在岸市场（利率）不高，所以应该维持不了太久。另外就是DF有上
涨的动力。”他表示。
          
    今日沪股通 净买入71.46亿元，130亿元额度限制使用率超过一半，并显着
高于昨日28.09亿元的净买入。中信建投分析师安尉指出，很多优质成长股底部放量明显，
这些股票的公开信息都比较透明，说明还是有资金入场。 
    
    不过亦有交易员对外资抄底A股持保留意见。另一外资行交易员指出，离岸人民币银行
间拆借市场今日反应并不大；况且如果是外资抄底中国A股，沪股通额度用罄也不奇怪。
    
    离岸人民币拆借利率 定盘价今日全线上扬，其中隔夜品种 涨
至2月6日以来的近五个月高位，两周期、1月期、2月期品种均创逾两个月新高；其余品种变
动并不明显。

    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在
希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。美国劳工部周四公布，上月
非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
    
                                          今日             上日       升贬
           即期成交价格                  6.2057           6.2049     -0.01%
                 中间价                  6.1160           6.1171      0.02%
           成交额                       95亿美元                        
                                                                        
  日内美元/人民币相对中间价最大波   1.48% (上限±2%)       日高       日低
                               幅                                   
               日内波动幅度(pips)          30             6.2036     6.2066
           2015年来即期升贬值幅度        -0.03%                              
         1年期美元/人民币掉期升水         1480                          
                                                                    
                                                                        
                                          今日             上日         
            1年期NDF                  6.2465/6.2515       6.2495        
                    CNH即期           6.2062/6.2068       6.2019        
       
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)

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