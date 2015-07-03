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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:13 BJT

日本股市：日经指数小涨，得益于银行股和大盘股的拉抬

路透东京7月3日 - 日本股市日经指数周五小涨，扳回稍早跌幅，得力于银行股和其它大盘股的涨势。不过，在周日希腊公投前市场情绪谨慎，令市场整体交投受限。

银行股全线上扬，因报导称三井住友金融集团 将在今年秋季设立一个削减交叉持股的目标。

日经指数 升0.1%，收报20,539.79点，盘中最多曾下滑0.4%。

东证股价指数 上涨0.2%至1,652.09点。JPX-日经400指数 上涨0.3%至14,925.02点。（完）

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