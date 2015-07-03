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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:23 BJT

重发-《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增加28亿台币

(重发以删去标题多余符号)
    路透台北7月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增加28亿台币，央行存单未到期余额为7兆530亿台
币
。台湾央行上周存单发行余额净减38.6亿台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看       
   6/29       477.00          488.00             +11.00
                                      
   6/30     5,563.00        5,517.00             -46.00
                                      
   7/01    1,427.30         1,447.80             +20.50
                                      
   7/02     1,991.50        2,005.50             +14.00
                                      
   7/03       568.00          596.50             +28.50
                                      
 总计       10,026.8        10,054.8                +28
  注*：含1,500亿台币364天期定存单。
 日期    91天期发行量(亿)       182天期发行量(亿)
   6/29                  30.00                 8.00
   6/30                  28.00                 8.00
   7/01                   4.00                 2.00
   7/02                   4.00                 2.00
   7/03                   4.00                 2.00
 总计                    70.00                22.00
 (完)    

 (记者 罗两莎；审校)

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