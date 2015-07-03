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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:25 BJT

澳洲股市：日线和周线都收低，希腊情势引发投资者避险

路透悉尼7月3日 - 澳洲股市本周略微收低，因在周日希腊公投以前，投资者削减一些风险仓位。

澳股S&P/ASX 200指数 周五下滑1.1%，收报5,538.3点，本周则收低0.1%。(完)

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