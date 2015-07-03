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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:48 BJT

国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑和中国决定调查股市违规

“美国夏季驾车出游季节的需求不如预期强劲，加上钻机数增加，页岩油产出并未如预期转换为实际需求，”Barratt表示。

“在油价位于低点的情况下，令人担心的地方是大家都没有停止生产(导致产量过剩雪上加霜)。”

Barratt也表示，希腊经济与债务危机，以及对中国大宗商品市场的担忧，也令投资人气承压。

他预期下周油价将下跌，可能再度测试4月的低点。(完)

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(编译 杜明霞/陈宗琦；审校 王兴亚/白云)

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