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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:59 BJT

路透基点：友达光电已委托台湾银行安排300亿台币再融资案--TRLPC

路透香港7月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的液晶显示器(LCD)生产商友达光电已委托台湾银行为其安排300亿台币(9.71亿美元)双档再融资贷款。

定期贷款包括A和B两部分：A档230亿台币五年期用于再融资；B档70亿台币三年期用于营运资本，并附有两年延期选项。

贷款利率根据借款人的税后净利润率表现，较三个月台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码90-130个基点。税前利率下限设在1.7%。

贷款担保品为土地、工厂和机械。

消息人士称，这笔贷款案料将在未来几周内启动。

友达光电上次筹资是在2014年9月，获258亿台币五年期再融资贷款，利率较TAIBOR加码120个基点。

中国子公司友达光电(昆山)有限公司于6月份签订59.74亿元人民币(9.75亿美元)八年期境内贷款合同，用于江苏昆山一处工厂的建设。贷款利率为中国人民银行基准利率的100%。 (完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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