台湾债市：10年公债殖利率收跌，聚焦希腊债务协议公投指引方向

* 10年公债殖利率收跌中止连三日收高 * 聚焦希腊债务协议公投结果指引方向 * 下周104/5殖利率暂看1.49%-1.52% 路透台北7月3日 - 台湾10年期104/5 殖利率周五收跌，中止连三日收高； 交易员表示，由于美国非农就业数据表现不如预期，令台债主流券殖利率随美债微幅拉回整 理，惟后续追价力道有限及台股跌势舒缓，致104/5殖利率跌幅略见收敛，后续聚焦希腊债 务协议公投结果指引方向。 他们并指出，今日五年公债104/9期增额券 展开发行前交易，也因美债利 多暂徘徊在1%下方但量能低迷，观望周日希腊公投变数厘清，交投才可望转趋活络。 “先看一下希腊公投接受与否，再看市场怎么走，但台债反应也不会太大，顶多1、2个 BP(基点)。”一位大型证券商交易员说。 交易员普遍认为，短线台债暂在既有区间狭幅盘整，静候希腊公投决议出来若希腊公投 接受债务协商决议则避险需求降温，债券利率往上走，反之则避险需求增温，债券殖利率则 往下探低。 目前希腊的银行已停业四天，资本管制仍在实施。周日，希腊人将决定政府与欧洲伙伴 谈判数月也未能敲定的债务违约问题。 美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5 两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。 美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放 缓，令人怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。指标10 年期公债价格 收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点，本周收益率下滑 8个基点。 交易员预估，下周10年公债104/5 殖利率主交投区间暂看在1.49%-1.52%； 五年增额券104/9 殖利率则暂看0.98-1.015%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -- 1.0000% 0.9922-1.0030 6.0 10 104/5 -1.25 1.5100% 1.5050-1.5125 70.00 台湾加权指数 盘初重挫逾1%，后来跌幅逐渐缩小，终场仅收跌0.22%，报9,358. 23点 ；证券交易员认为，美国就业数据欠佳拖累美股收跌，致台股今日随亚股 走势疲弱，也有利于台债区间偏多，但反应幅度有限。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月3日(五)：美国金融市场休市一天，意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元区 5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5100 5 104/9 1.0000 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6100 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)