台湾债市：10年公债殖利率收跌，聚焦希腊债务协议公投指引方向

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 10年公债殖利率收跌中止连三日收高 * 聚焦希腊债务协议公投结果指引方向 * 下周104/5殖利率暂看1.49%-1.52% 路透台北7月3日 - 台湾10年期104/5 殖利率周五收跌，中止连三日收高； 交易员表示，由于美国非农就业数据表现不如预期，令台债主流券殖利率随美债微幅拉回整 理，惟后续追价力道有限及台股跌势舒缓，致104/5殖利率跌幅略见收敛，后续聚焦希腊债 务协议公投结果指引方向。 他们并指出，今日五年公债104/9期增额券 展开发行前交易，也因美债利 多暂徘徊在1%下方但量能低迷，观望周日希腊公投变数厘清，交投才可望转趋活络。 “先看一下希腊公投接受与否，再看市场怎么走，但台债反应也不会太大，顶多1、2个 BP(基点)。”一位大型证券商交易员说。 交易员普遍认为，短线台债暂在既有区间狭幅盘整，静候希腊公投决议出来若希腊公投 接受债务协商决议则避险需求降温，债券利率往上走，反之则避险需求增温，债券殖利率则 往下探低。 目前希腊的银行已停业四天，资本管制仍在实施。周日，希腊人将决定政府与欧洲伙伴 谈判数月也未能敲定的债务违约问题。 美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5 两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。 美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放 缓，令人怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。指标10 年期公债价格 收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点，本周收益率下滑 8个基点。 交易员预估，下周10年公债104/5 殖利率主交投区间暂看在1.49%-1.52%； 五年增额券104/9 殖利率则暂看0.98-1.015%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/9R -- 1.0000% 0.9922-1.0030 6.0 10 104/5 -1.25 1.5100% 1.5050-1.5125 70.00 台湾加权指数 盘初重挫逾1%，后来跌幅逐渐缩小，终场仅收跌0.22%，报9,358. 23点 ；证券交易员认为，美国就业数据欠佳拖累美股收跌，致台股今日随亚股 走势疲弱，也有利于台债区间偏多，但反应幅度有限。 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 7月3日(五)：美国金融市场休市一天，意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元区 5月零售销售。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.5100 5 104/9 1.0000 3 104/1 没有成交 2 104/3 0.6100 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同