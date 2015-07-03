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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 14:56 BJT

台湾债市：10年公债殖利率收跌，聚焦希腊债务协议公投指引方向

* 10年公债殖利率收跌中止连三日收高
    * 聚焦希腊债务协议公投结果指引方向
    * 下周104/5殖利率暂看1.49%-1.52%

    路透台北7月3日 - 台湾10年期104/5 殖利率周五收跌，中止连三日收高；
交易员表示，由于美国非农就业数据表现不如预期，令台债主流券殖利率随美债微幅拉回整
理，惟后续追价力道有限及台股跌势舒缓，致104/5殖利率跌幅略见收敛，后续聚焦希腊债
务协议公投结果指引方向。
    
    他们并指出，今日五年公债104/9期增额券 展开发行前交易，也因美债利
多暂徘徊在1%下方但量能低迷，观望周日希腊公投变数厘清，交投才可望转趋活络。
    
    “先看一下希腊公投接受与否，再看市场怎么走，但台债反应也不会太大，顶多1、2个
BP(基点)。”一位大型证券商交易员说。
    
    交易员普遍认为，短线台债暂在既有区间狭幅盘整，静候希腊公投决议出来若希腊公投
接受债务协商决议则避险需求降温，债券利率往上走，反之则避险需求增温，债券殖利率则
往下探低。
    
    目前希腊的银行已停业四天，资本管制仍在实施。周日，希腊人将决定政府与欧洲伙伴
谈判数月也未能敲定的债务违约问题。 
    
    美国劳工部公布，上月非农就业岗位增加22.3万，不及预期的增加23万个。另外，4、5
两月数据被下修，就业岗位增幅较前值共计减少6万个。 
    
    美国公债价格周四上涨，在上日遭到抛售后反弹 ，因数据显示6月美国就业岗位增速放
缓，令人怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)会否在今年稍晚结束其近零利政策。指标10
年期公债价格 收益率最新报2.391%，较周三尾盘下跌3个基点，本周收益率下滑
8个基点。 
    
    交易员预估，下周10年公债104/5 殖利率主交投区间暂看在1.49%-1.52%；
五年增额券104/9 殖利率则暂看0.98-1.015%。
   
          收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年        期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                                  
   5      104/9R                   --        1.0000%   0.9922-1.0030        6.0
  10       104/5                  -1.25      1.5100%   1.5050-1.5125      70.00
    
    台湾加权指数       盘初重挫逾1%，后来跌幅逐渐缩小，终场仅收跌0.22%，报9,358.
23点            ；证券交易员认为，美国就业数据欠佳拖累美股收跌，致台股今日随亚股
走势疲弱，也有利于台债区间偏多，但反应幅度有限。
    
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：        
    
    7月3日(五)：美国金融市场休市一天，意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元区
5月零售销售。     
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10       104/5                       1.5100
          5       104/9                       1.0000
          3       104/1                     没有成交
          2       104/3                       0.6100
 (完)                     

 (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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