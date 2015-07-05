台湾已公布经济指标--2015/7/6

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 5月 -3.18% +1.33% r 7/23 -- 季调失业率 5月 3.75% 3.75% 7/22 -- *消费者物价指数(CPI)(y/y) 5月 -0.73% -0.82% r 7/7 -0.7% 外汇存底(亿美元) 5月底 4,189.58 4,181.74 7/6 -- *商品出口(y/y) 5月 -3.8% -11.7% 7/7 -6.0% *商品进口(y/y) 5月 -5.4% -22.1% 7/7 -16.32% M2货币总计数(y/y) 5月 +6.81% +6.53% 7/24 -- 外销订单(y/y) 5月 -5.9% -4.0% 7/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 +220 +191.1 r 8/20 -- 国际收支(亿美元) 第一季 +38.1 +18.2 8/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +3.37% +3.47% -- -- (Q1统计值) (Q4统计值) 重贴现率(%) 6月25日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-