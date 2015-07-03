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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 15:28 BJT

全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱

“疲软的美国就业数据暂时提振了金价，但除非美元大跌，否则我认为金价不会在目前基础上大幅上涨，”香港一位贵金属交易员说。

“由于美国今日休市，市场交投可能清淡，下一个触发因素或许是希腊周日的公投，”该交易员说。

美国市场周五因独立日假期而休市。

周四的数据显示，美国上月非农就业人数增加22.3万人，低于预期。而美国4月和5月非农就业人数数据也被向下修正。至少有43.2万人脱离了劳动力大军。

受近期强劲的消费支出和住房数据影响，非农就业数据公布之前，市场强烈预期美联储或于9月份实施近10年来的首次加息。

但弱于预期的就业数据降低了投资者对9月升息的预期。美元指数 从三周高点回落。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四称，其黄金持仓量下降0.25%至709.65吨，离上月触及的近六年低点不远。

希腊本周对国际货币基金组织(IMF)的一笔贷款违约。继希腊与债权人就改革换救助进行的持续五个月的谈判破裂后，希腊左翼政府要求在周日举行公投。

如果希腊退出欧元区，或者危机蔓延至意大利、葡萄牙或西班牙等欧元区其他国家，则可能会促使更多避险资金转投黄金。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1168.26 2.51 0.22

现货银 15.65 -0.04 -0.25

现货铂金 1079 -1.95 -0.18

现货钯金 689.65 -2.6 -0.38

COMEX期金 1167.5 4 0.34

COMEX期银 15.63 0.068 0.44

汇率

欧元/美元 1.1092

美元指数 96.053

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。 (完)

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全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王兴亚/张明钧)

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