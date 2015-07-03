版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 15:16 BJT

日本债市：公债价格尾随美债走坚，因美国就业报告逊于预期

日本央行买入公债也对市场构成支撑。日本央行买进4,000亿日圆5-10年期公债、2,400亿日圆10-25年期公债以及1,400亿日圆25年后到期的公债。

美国公债价格隔夜上扬，此前美国公布的非农就业数据疲弱 。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.010% +1.0 0.000%

五年期公债 0.115% -1.5 0.130%

10年期公债 0.480% -3.0 0.510%

20年期公债 1.230% -2.0 1.250%

30年期公债 1.465% -1.5 1.480%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.61 +0.30 146.31

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍/王兴亚；审校 杜明霞/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐