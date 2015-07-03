英国个股：苏皇可能需为在美出售MBS案支付130亿美元--法院申报文件

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透伦敦7月3日 - 根据提交给美国一家法院的文件，英国政府支持的苏格兰皇家银行 (苏皇)可能需要支付130亿美元，以和解针对其在出售抵押支持债券(MBS)时误导投资者的指控。
据业内消息人士称，这一潜在和解金额可能会使得英国财政部继续执行售股计划的难度加大。英国财政部计划在未来几个月内开始出售政府所持苏皇78%的股权。
该预估金额是由昆毅律师事务所(Quinn Emanuel)律师Philippe Selendy在申报文件中给出的。该律所代表联邦住房金融局(FHFA)提出诉讼，预估和解费基于先前另一项涉及苏皇的裁决做出。
野村 和苏皇上个月被要求共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美和房贷美出售抵抵押支持债券过程中做出不实陈述。
苏皇目前已拨出19亿英镑(30亿美元)，用以处理涉及在美出售约320亿美元抵押支持债券的诉讼。
分析师告诉路透，他们预计苏皇需要支付的和解费介于30亿至90亿英镑。苏皇拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。