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债券 | 2015年 7月 3日 星期五 15:56 BJT

英国个股：苏皇可能需为在美出售MBS案支付130亿美元--法院申报文件

路透伦敦7月3日 - 根据提交给美国一家法院的文件，英国政府支持的苏格兰皇家银行 (苏皇)可能需要支付130亿美元，以和解针对其在出售抵押支持债券(MBS)时误导投资者的指控。

据业内消息人士称，这一潜在和解金额可能会使得英国财政部继续执行售股计划的难度加大。英国财政部计划在未来几个月内开始出售政府所持苏皇78%的股权。

该预估金额是由昆毅律师事务所(Quinn Emanuel)律师Philippe Selendy在申报文件中给出的。该律所代表联邦住房金融局(FHFA)提出诉讼，预估和解费基于先前另一项涉及苏皇的裁决做出。

野村 和苏皇上个月被要求共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美和房贷美出售抵抵押支持债券过程中做出不实陈述。

苏皇目前已拨出19亿英镑(30亿美元)，用以处理涉及在美出售约320亿美元抵押支持债券的诉讼。

分析师告诉路透，他们预计苏皇需要支付的和解费介于30亿至90亿英镑。苏皇拒绝置评。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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