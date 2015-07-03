《全球汇市》疲软就业数据拖累美元，欧元走势受希腊公投挟制

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
国际货币基金组织(IMF)周四警告，希腊在未来三年还需要500亿欧元，包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元，以避免破产；该国还需获得大规模的债务减免。
分析师指出，若公投结果为支持债务协议，之后的谈判料将十分棘手，将使欧元涨势受限。
“虽然支持债务协议的公投结果将有利于全球风险意愿，因为这降低了希腊脱欧的金融效应蔓延机率，但我们预期欧元的特殊风险仍将存在，”ING在报告中指出。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1105 1.1083 +0.20 -8.20 1.2097
美元/日圆 123.07 123.04 +0.02 +2.83 119.68
欧元/日圆 136.68 136.37 +0.23 -5.59 144.77
美元/瑞郎 0.9416 0.9432 -0.17 -5.28 0.9941
英镑/美元 1.5615 1.5606 +0.06 +0.27 1.5573
美元/加元 1.2546 1.2536 +0.08 +7.99 1.1618
澳元/美元 0.7568 0.7628 -0.79 -7.35 0.8168
新西兰元/美元 0.6707 0.6717 -0.15 -13.98 0.7797
欧元/瑞郎 1.0462 1.0457 +0.05 -13.01 1.2026
欧元/英镑 0.7107 0.7100 +0.10 -8.36 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3549 9.3740 -0.20 -1.20 9.4688
美元/挪威克朗 7.9574 7.9547 +0.03 +6.50 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 李春喜/汪红英/刘秀红/蔡美珍/张明钧/杜明霞/王兴亚)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同