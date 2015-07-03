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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 15:51 BJT

《全球汇市》疲软就业数据拖累美元，欧元走势受希腊公投挟制

国际货币基金组织(IMF)周四警告，希腊在未来三年还需要500亿欧元，包括从欧洲伙伴那里获得360亿欧元，以避免破产；该国还需获得大规模的债务减免。

分析师指出，若公投结果为支持债务协议，之后的谈判料将十分棘手，将使欧元涨势受限。

“虽然支持债务协议的公投结果将有利于全球风险意愿，因为这降低了希腊脱欧的金融效应蔓延机率，但我们预期欧元的特殊风险仍将存在，”ING在报告中指出。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1105 1.1083 +0.20 -8.20 1.2097

美元/日圆 123.07 123.04 +0.02 +2.83 119.68

欧元/日圆 136.68 136.37 +0.23 -5.59 144.77

美元/瑞郎 0.9416 0.9432 -0.17 -5.28 0.9941

英镑/美元 1.5615 1.5606 +0.06 +0.27 1.5573

美元/加元 1.2546 1.2536 +0.08 +7.99 1.1618

澳元/美元 0.7568 0.7628 -0.79 -7.35 0.8168

新西兰元/美元 0.6707 0.6717 -0.15 -13.98 0.7797

欧元/瑞郎 1.0462 1.0457 +0.05 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7107 0.7100 +0.10 -8.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3549 9.3740 -0.20 -1.20 9.4688

美元/挪威克朗 7.9574 7.9547 +0.03 +6.50 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译/审校 李春喜/汪红英/刘秀红/蔡美珍/张明钧/杜明霞/王兴亚)

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