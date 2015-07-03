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债券 | 2015年 7月 3日 星期五 16:19 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率小跌，希腊公投充满不确定性

希腊与欧元区债权人的改革换现金谈判已然陷入僵局，一些分析师认为，周日的公投将会决定希腊在欧元区的去留。

其它人却没有把握，因为目前政策制定者坚持希腊将留在欧元区，公投是否合理合法也存在不确定性，而且市场担心公投可能会引发新的大选。

高评级债德国10年期公债收益率小幅下降2个基点，至0.83%，本周料将以下降8个基点收尾。

有鉴于过去几日的波折，希腊问题对其他低评级欧债的影响相当有限，而且美国今日逢假日休市也将使市场交投淡静，料不会出现大幅波动。

意大利 和西班牙 十年期公债收益率日内也下降2个基点左右，均在2.30%水平，本周与可比德债收益率差为30个基点。

这与2011/2012年欧元区债务危机的火速蔓延形成鲜明对比。分析师称，欧洲央行的1万亿欧元购债计划等“防火墙”起到了安抚作用。

希腊公债收益率 大幅上升，但交易商称，这些升幅背后并无多少交投活动，因为在希腊市场广泛关闭的情况下，欧洲金融平台普遍阻止相关交易。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王兴亚/刘秀红；审校 高琦)

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