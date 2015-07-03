更新版 1-离岸人民币：跨国机构发行宝岛债转趋热络，因取得美元成本偏低

(新增承销商与投资人看法)

路透台北7月3日 - 随离岸人民币换汇换利交易(CCS)殖利率自低档反弹，跨国金融机构、企业藉发行宝岛债取得低成本美元动作转趋热络。周五包括摩根士丹利 、纽西兰乳品业者FONTERRA(恒天然) 共计四档债券密集进行定价与询价。

与农历年后宝岛债发行年期集中在三年与五年相较，这次则是以五年与10年为主。本地承销商与投资人认为，主要是因为此次CCS利率反弹但并未出现利率期限结构短高长低情形，且年期拉长也可吸引寿险业者买盘的青睐，增加成功发行机会。

〞CCS上来让发行人隐含成本降低，又可以定出符合投资人需求的票面利率。〞一债券承销商说。

承销商解释，由于CCS利率上扬，跨国金融机构与企业先发行宝岛债，再藉由离岸人民币CCS等金融商品操作，转换为美元融资的模式，将较直接发行美元债的成本为低。

一大型银行交易员举例，像是摩根士丹利 五年期宝岛债以4.0%完成定价，等于是以三个月LIBOR(伦敦银行同业拆放利率)加93点的成本取得美元。但若摩根士丹利直接发行美元债，则成本将是三个月LIBOR加120点。也就是说，藉由发宝岛债经过CCS转换成美元，将可省下27个点的成本。

在投资人需求方面，目前银行与寿险对宝岛债的票面利率，多要求在4%以上。近期三年期CCS 利率从6月初的2.92%缓步弹升至3.13%附近，刚好可以定出符合市场需求的利率。

对于拉长宝岛债发行年期，一大型寿险交易员认为，离岸人民币债券发到10年的标的很少，对于有资产配置需求的寿险机构而言，会有一定的吸引力。不过询价的利率也不是太诱人，还需要时间考虑。

另一银行交易员则指出，目前只有在境内才会投资10年期国债或政策性银行发行的债券，利率大概在4.15-4.20%。将会以此当作衡量投资的标准，且因宝岛债不计入对大陆的投资限额，若想避开大陆信用违约风险，是考虑可以投资。

消息人士周五对路透表示，纽西兰乳品业者FONTERRA计划发行10年期宝岛债，以4.50%对外询价。 法国东方汇理银行 10年期宝岛债以4.25%询价。 日本野村控股 旗下的野村国际资本(Nomura International Funding Pte.)计划发行五年期宝岛债，满四年可开始赎回券(NC4)以3.95%对外询价。 摩根士丹利五年期宝岛债已以4.0%定价，共将发行5亿元人民币。 路透均未能联系到发行人对此评论。

根据路透自行计算，台湾今年至6月中已发行159.49亿元人民币债券(宝岛债)，发行总额为473.49亿元人民币。

台湾柜台买卖中心董事长吴寿山日前接受路透专访时表示，宝岛债发行规模有望进一步扩大，今年全年发行金额有机会自300亿元人民币上调至350亿，流通在外余额将超越600亿的设定目标。