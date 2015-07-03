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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 16:35 BJT

金属期市：伦铜料连续第二周周线上涨，受助于需求前景好转

“我们预计第三季需求会上升，第四季触顶，”咨询机构CRU驻北京分析师李春兰称。

CRU预计，第三季铜需求的按年增幅料达到4%，第四季料进一步升至4.9%，均高于第二季3.2%的增幅。

0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%，至每吨5,818.50美元。前一交易日收盘小幅走强。本周料累计上涨1.1%，6月份累计下跌4%，今年以来仍累计跌8%左右。

中国股市今日再度大跌，本周已累计跌逾10%，虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。

但大跌对金属期市的影响不大。上海期交所期铜 收盘涨0.5%，至每吨42,380元人民币。交易商称，基金通过平掉铜空头仓位资助股市补仓。

其他金属方面，LME期镍 扳回1%以上的跌幅，报每吨12,145美元，但日内仍下跌0.4%。周四录得1.5%的涨幅。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 白云/高琦)

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