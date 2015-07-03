金属期市：伦铜料连续第二周周线上涨，受助于需求前景好转

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
“我们预计第三季需求会上升，第四季触顶，”咨询机构CRU驻北京分析师李春兰称。
CRU预计，第三季铜需求的按年增幅料达到4%，第四季料进一步升至4.9%，均高于第二季3.2%的增幅。
0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.4%，至每吨5,818.50美元。前一交易日收盘小幅走强。本周料累计上涨1.1%，6月份累计下跌4%，今年以来仍累计跌8%左右。
中国股市今日再度大跌，本周已累计跌逾10%，虽然监管层周四晚间出台打击跨市场操纵行为的政策，但在实质性利好缺失下，多空分歧依然很大，短期底部尚不明朗，大盘继续维持弱势震荡格局。
但大跌对金属期市的影响不大。上海期交所期铜 收盘涨0.5%，至每吨42,380元人民币。交易商称，基金通过平掉铜空头仓位资助股市补仓。
其他金属方面，LME期镍 扳回1%以上的跌幅，报每吨12,145美元，但日内仍下跌0.4%。周四录得1.5%的涨幅。(完)
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全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 白云/高琦)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同