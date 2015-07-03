《路透晚报》--7月3日日间新闻摘要（国际版）

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数小涨，得益于银行股和大盘股的拉抬
日本股市日经指数周五小涨，扳回稍早跌幅，得力于银行股和其它大盘股的涨势。不过，在周日希腊公投前市场情绪谨慎，令市场整体交投受限。
日经指数升0.1%，收报20,539.79点，盘中最多曾下滑0.4%。东证股价指数上涨0.2%至1,652.09点。JPX-日经400指数上涨0.3%至14,925.02点。
--中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场
中国股市沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。
沪综指收报3,686.915点，跌225.85点或5.77%。今日沪综指振幅高达7.61%，盘中最低探至3,629.56点。此前收盘低点为3月25日的3,660.73点，沪综指本周累计下跌12.1%。上证A股今日成交6,435亿元人民币，上日为7,320亿元。
--香港股市：收跌，中国股灾与希腊危机打击人气
香港股市收跌，因中国内地股市暴跌和希腊危机打击人气。恒生指数收低0.8%，报26,064.11点；国企指数下挫1.4%，报12,608.98点。
--汇市：疲软就业数据拖累美元，欧元走势受希腊公投挟制
美元兑一篮子货币下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。0842GMT，美元指数下跌0.18%，至95.941，自盘中稍早所及四周高位96.422回落。美元兑日圆近持平于123.05。欧元兑美元小涨0.23%，至1.1108。
--欧元债市：公债收益率小跌，希腊公投充满不确定性
欧元区公债收益率(殖利率)小幅走低，市场人气谨慎，希腊公投结果及可能引发的后果充满不确定性。德国10年期公债收益率小幅下降2个基点，至0.83%，本周料将以下降8个基点收尾。意大利和西班牙10年期公债收益率日内也下降2个基点左右，均在2.30%水平，本周与可比德债收益率之差为30个基点。
--国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑和中国决定调查股市违规
油价下滑，因美国活跃钻机数量上升引燃供应过剩忧虑，且此前中国证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。0847GMT，近月美国原油期货下跌0.33美元报每桶56.60美元，已跌破5月初以来的57-62美元的交投区间。
布兰特原油期货下跌0.42美元，报每桶61.65美元。但该期约仍处于5月初以来的下行趋势，此间已跌掉将近10%。
--全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱
金价在三个半月低点上方小涨，疲弱的美国就业数据压制美联储或在9月升息的预期，美元连带受到打压。0848GMT，现货金报每盎司1,169.16美元。金价上日曾跌至3月中以来最低1,156.85美元，但在美国就业数据公布后扳回一些跌幅。
--金属期市：伦铜料连续第二周周线上涨，受助于需求前景好转
伦敦期铜料实现连续第二周上涨，受助于今年晚些时候需求料复苏的前景，以及空头结清仓位；但交易商称希腊问题担忧和中国经济增长放缓或将抑制升势。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.04%，至每吨5,797.50美元。本周料累计上涨1.1%。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 王兴亚)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同