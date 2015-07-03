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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:09 BJT

《路透晚报》--7月3日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，得益于银行股和大盘股的拉抬

日本股市日经指数周五小涨，扳回稍早跌幅，得力于银行股和其它大盘股的涨势。不过，在周日希腊公投前市场情绪谨慎，令市场整体交投受限。

日经指数升0.1%，收报20,539.79点，盘中最多曾下滑0.4%。东证股价指数上涨0.2%至1,652.09点。JPX-日经400指数上涨0.3%至14,925.02点。

--中国股市：沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，新股发行冻资再次扰动市场

中国股市沪综指震荡收跌5.8%再创逾三个月新低，盘中一度跌逾7%。分析师指出，周五适逢中科创达等10只新股发行冻结资金，IPO提速的“抽血效应”依然扰动市场。

沪综指收报3,686.915点，跌225.85点或5.77%。今日沪综指振幅高达7.61%，盘中最低探至3,629.56点。此前收盘低点为3月25日的3,660.73点，沪综指本周累计下跌12.1%。上证A股今日成交6,435亿元人民币，上日为7,320亿元。

--香港股市：收跌，中国股灾与希腊危机打击人气

香港股市收跌，因中国内地股市暴跌和希腊危机打击人气。恒生指数收低0.8%，报26,064.11点；国企指数下挫1.4%，报12,608.98点。

--汇市：疲软就业数据拖累美元，欧元走势受希腊公投挟制

美元兑一篮子货币下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。0842GMT，美元指数下跌0.18%，至95.941，自盘中稍早所及四周高位96.422回落。美元兑日圆近持平于123.05。欧元兑美元小涨0.23%，至1.1108。

--欧元债市：公债收益率小跌，希腊公投充满不确定性

欧元区公债收益率(殖利率)小幅走低，市场人气谨慎，希腊公投结果及可能引发的后果充满不确定性。德国10年期公债收益率小幅下降2个基点，至0.83%，本周料将以下降8个基点收尾。意大利和西班牙10年期公债收益率日内也下降2个基点左右，均在2.30%水平，本周与可比德债收益率之差为30个基点。

--国际油市：油价下滑，因供应过剩忧虑和中国决定调查股市违规

油价下滑，因美国活跃钻机数量上升引燃供应过剩忧虑，且此前中国证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查。0847GMT，近月美国原油期货下跌0.33美元报每桶56.60美元，已跌破5月初以来的57-62美元的交投区间。

布兰特原油期货下跌0.42美元，报每桶61.65美元。但该期约仍处于5月初以来的下行趋势，此间已跌掉将近10%。

--全球金市：金价持稳在三个半月低点上方，因美国就业报告疲弱

金价在三个半月低点上方小涨，疲弱的美国就业数据压制美联储或在9月升息的预期，美元连带受到打压。0848GMT，现货金报每盎司1,169.16美元。金价上日曾跌至3月中以来最低1,156.85美元，但在美国就业数据公布后扳回一些跌幅。

--金属期市：伦铜料连续第二周周线上涨，受助于需求前景好转

伦敦期铜料实现连续第二周上涨，受助于今年晚些时候需求料复苏的前景，以及空头结清仓位；但交易商称希腊问题担忧和中国经济增长放缓或将抑制升势。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.04%，至每吨5,797.50美元。本周料累计上涨1.1%。

注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 张明钧; 审校 王兴亚)

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