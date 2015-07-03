中港个股：工行与泛欧交易所战略合作，丰富离岸人民币投资品--新闻稿

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月3日 - 以市值计全球第一大银行--工商银行 表示，近日与泛欧交易所签署了总金额达30亿欧元的战略合作协议，将进一步丰富离岸人民币投资品种。
工行新闻稿表示，该行将与泛欧交易所在欧洲资本市场开展相关业务，包括境外人民币债券、首次公开发行（IPO）、人民币全球存托凭证（GDR）、合格境外机构投资者（QFII）及人民币合格境外投资者（RQFII）等；这是迄今中资银行与泛欧交易所合作范围最广的项目。
“这将进一步丰富离岸人民币投资品种，对人民币的跨境使用和中国资本市场的对外开放发挥积极的促进作用。”工行指出。
此前，中国总理李克强出访欧洲时表示，中国将投资欧盟执委会主席容克推出的、规模达3,150亿欧元的欧盟新基建计划，并表示中国政府将购买欧洲投资银行发行的债券。
工行介绍，目前工行境外网络已经覆盖全球42个国家和地区，分支机构达到近400家；泛欧交易所是当今全球最大的证券交易所之一，也是首家全球性的证券交易所。（完）
(发稿 李贺；审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同