台湾个股：华南金称下半年景气严峻，但台湾全年经济成长率可保3%

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透台北7月3日 - 台湾官股金控--华南金控 董事长刘灯城周五表示，受希腊债务、中国大陆经济成长趋缓等外部因素影响，料下半年景气〞比较严峻〞；惟就目前情况观察，全年GDP年增率仍有望保持在3%以上。
台湾第一家取得金控执照的金控公司--华南金控，旗下子公司华南银行周五举行新旧任董事长交接仪式。前董事长林明成卸下华银董座职务，仅担任华南金副董事长，其董座由刘灯城接任。同时，林明成的长子林知延正式担任华银副董事长。
林明成3月初明确指出，今年台股有机会看到万点，惟近来出口衰退、景气成长趋缓，台股能否再看到万点行情？
〞接下来要看大家有没有信心，只要大家有信心，总有一天还是会万点的。〞林明成说。
台股周五跌0.22%报9,358.23点。分析师指出，因中国股市跌势未止且周日希腊即将公投，使得投资人削减持股降低风险。
**希债问题未解下半年景气较严峻**
惟对于下半年景气看法，刘灯城则持保守看法。刘灯城认为，近来希腊债务问题再现，虽然其经济体规模不大，但倘若出状况，国际将受连动，加上中国大陆状况也不太好；料下半年景气将〞比较严峻〞。
但他强调，经济情况虽较严峻，但〞在保守之中还是要乐观看待〞，且以目前经济状况来看，全年GDP应可〞保3%〞。
林明成则认为，下半年景气须视全球经济状况；他呼吁，台商应回台投资，特别是机器人及自动化的生产事业，希望他们回到台湾来。
他说，很多台资企业在海外创造很高业绩及市占率，但仅股东和投资者获利，对台湾全体中下层劳工的就业率完全没有贡献，他认为，政府应从政策及税制等多加开放，引进外资和台商回台投资。
**金融互联网是传统银行必走的路**
在银行经营与获利方面，刘灯城表示，华南金控去年税后盈余达131.3亿台币，创金控成立以最高水准；同时，旗下子公司华南银行全年税前盈余亦创历史高峰，高达147亿台币。
刘灯城认为，面对当前经营环境快速变化、国际金融市场的震荡起伏、大数据革命、物联网金融、Bank 3.0的变革，〞银行的未来〞充满挑战、变数及异业的竞争分食。
刘灯城也称，〞未来的银行〞强调的是数位、简单、行动，及重视愉快的使用经验。因此，金融互联网是传统银行必走的路，但互联网金融带给传统银行的冲击，也是华南金控集团必须妥为因应并努力的方向。
华南金控于2001年由林明成筹组设立，据金管会公布资料，至今年3月底止，资产总额达2.26兆台币；金控的子公司华南银行是由林明成的父亲林熊征于1919年创立。
华南金控 周五收升0.56%报17.95台币，上涨0.1台币。(完) (记者 罗两莎 ；审校 高洁如/林高丽)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同