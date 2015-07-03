台湾个股：华南金称下半年景气严峻，但台湾全年经济成长率可保3%

路透台北7月3日 - 台湾官股金控--华南金控 董事长刘灯城周五表示，受希腊债务、中国大陆经济成长趋缓等外部因素影响，料下半年景气〞比较严峻〞；惟就目前情况观察，全年GDP年增率仍有望保持在3%以上。

台湾第一家取得金控执照的金控公司--华南金控，旗下子公司华南银行周五举行新旧任董事长交接仪式。前董事长林明成卸下华银董座职务，仅担任华南金副董事长，其董座由刘灯城接任。同时，林明成的长子林知延正式担任华银副董事长。

林明成3月初明确指出，今年台股有机会看到万点，惟近来出口衰退、景气成长趋缓，台股能否再看到万点行情？

〞接下来要看大家有没有信心，只要大家有信心，总有一天还是会万点的。〞林明成说。

台股周五跌0.22%报9,358.23点。分析师指出，因中国股市跌势未止且周日希腊即将公投，使得投资人削减持股降低风险。

**希债问题未解下半年景气较严峻**

惟对于下半年景气看法，刘灯城则持保守看法。刘灯城认为，近来希腊债务问题再现，虽然其经济体规模不大，但倘若出状况，国际将受连动，加上中国大陆状况也不太好；料下半年景气将〞比较严峻〞。

但他强调，经济情况虽较严峻，但〞在保守之中还是要乐观看待〞，且以目前经济状况来看，全年GDP应可〞保3%〞。

林明成则认为，下半年景气须视全球经济状况；他呼吁，台商应回台投资，特别是机器人及自动化的生产事业，希望他们回到台湾来。

他说，很多台资企业在海外创造很高业绩及市占率，但仅股东和投资者获利，对台湾全体中下层劳工的就业率完全没有贡献，他认为，政府应从政策及税制等多加开放，引进外资和台商回台投资。

**金融互联网是传统银行必走的路**

在银行经营与获利方面，刘灯城表示，华南金控去年税后盈余达131.3亿台币，创金控成立以最高水准；同时，旗下子公司华南银行全年税前盈余亦创历史高峰，高达147亿台币。

刘灯城认为，面对当前经营环境快速变化、国际金融市场的震荡起伏、大数据革命、物联网金融、Bank 3.0的变革，〞银行的未来〞充满挑战、变数及异业的竞争分食。

刘灯城也称，〞未来的银行〞强调的是数位、简单、行动，及重视愉快的使用经验。因此，金融互联网是传统银行必走的路，但互联网金融带给传统银行的冲击，也是华南金控集团必须妥为因应并努力的方向。

华南金控于2001年由林明成筹组设立，据金管会公布资料，至今年3月底止，资产总额达2.26兆台币；金控的子公司华南银行是由林明成的父亲林熊征于1919年创立。