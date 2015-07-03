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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:01 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦7月3日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：昨日只有小幅波动，继续在4月趋势线/55日移动均线区间低端附近徘徊。关键问题仍未解决：支撑位是否会跌破？我们的猜测是“会跌破”，但除非跌穿1.0955，否则我们不能确认。

澳元/美元：鉴于已跌破颈线，新一轮跌势可能已经开启。现在就看是否会收在颈线以下。一旦跌势确立，该货币对将继续无障碍下滑，下一目标看0.7370区域。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1111 1.1083 +0.25 -8.15 1.2097

美元/日圆 123.01 123.04 -0.02 +2.78 119.68

欧元/日圆 136.65 136.37 +0.21 -5.61 144.77

美元/瑞郎 0.9410 0.9432 -0.23 -5.34 0.9941

英镑/美元 1.5631 1.5606 +0.16 +0.37 1.5573

美元/加元 1.2561 1.2536 +0.20 +8.12 1.1618

澳元/美元 0.7543 0.7628 -1.11 -7.65 0.8168

新西兰元/美元 0.6691 0.6717 -0.39 -14.18 0.7797

欧元/瑞郎 1.0461 1.0457 +0.04 -13.01 1.2026

欧元/英镑 0.7107 0.7100 +0.10 -8.36 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3671 9.3740 -0.07 -1.07 9.4688

美元/挪威克朗 7.9415 7.9547 -0.17 +6.28 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖；审校 艾茂林)

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