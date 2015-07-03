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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:03 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月3日

路透香港7月3日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:03时，1
 港元=0.80035人民币          )
                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加
 权平均溢价为24.24%，低于上交易日收盘的28.64%。
                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          5.31      6.21      1.07
 建设银行                                          6.29      7.05      1.11
 中国银行                                          4.46      4.97      1.12
 农业银行                                          3.51      3.91      1.12
 招商银行                                         17.61     21.85      1.01
 中信银行                                          7.63      6.15      1.55
 交通银行                                          7.92      7.87      1.26
 民生银行                                          9.27      9.72      1.19
 中国人寿                                         27.91     32.25      1.08
 中国平安                                         74.48     99.00      0.94
 中国太保                                         27.46     35.20      0.97
 中信证券                                         24.97     26.90      1.16
 新华人寿                                         50.36     42.70      1.47
 海通证券                                         20.61     18.90      1.36
 华能国际                                         10.23      9.66      1.32
 大唐发电                                          5.99      3.76      1.99
 华电国际                                          8.11      7.92      1.28
 中煤能源                                          8.33      4.33      2.40
 中国神华                                         17.10     17.18      1.24
 中国石油                                         11.83      8.67      1.70
 兖州煤业                                         10.15      5.56      2.28
 中国石化                                          6.75      6.59      1.28
 上海石化                                          8.83      3.78      2.92
 中海油服                                         21.82     12.06      2.26
 仪征化纤                                         11.52      3.26      4.42
 中国铝业                                          6.87      3.53      2.43
 江西铜业                                         17.21     12.34      1.74
 洛阳钼业                                         11.06      5.69      2.43
 紫金矿业                                          4.08      2.51      2.03
 马钢股份                                          4.06      2.37      2.14
 鞍钢股份                                          5.79      5.06      1.43
 重庆钢铁                                          4.28      1.87      2.86
 海螺水泥                                         19.39     26.20      0.92
 洛阳玻璃                                         14.54      4.81      3.78
 京城机电                                         13.29      5.40      3.08
 中联重科                                          6.36      4.47      1.78
 金隅股份                                          9.51      7.19      1.65
 中国国航                                         15.36      8.76      2.19
 东方航空                                          8.98      6.16      1.82
 南方航空                                         10.60      8.20      1.62
 中国远洋                                          9.54      4.65      2.56
 中海集运                                          7.55      2.78      3.39
 中集集团                                         24.98     17.84      1.75
 中海发展                                         10.55      5.50      2.40
 宁沪高速                                          7.84      9.86      0.99
 深高速                                            9.85      6.03      2.04
 成渝高速                                          5.19      3.10      2.09
 皖通高速                                         11.77      7.93      1.85
 广深铁路                                          6.08      3.90      1.95
 中国南车                                         17.13     10.90      1.96
 中国交建                                         12.83     10.98      1.46
 中国铁建                                         13.69     11.08      1.54
 中国中铁                                         10.72      7.67      1.75
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41
 比亚迪                                           49.55     41.00      1.51
 广汽集团                                         14.96      6.81      2.74
 青岛啤酒                                         38.82     46.75      1.04
 白云山                                           30.88     26.80      1.44
 新华制药                                          9.13      5.22      2.19
 海信科龙                                          9.77      6.50      1.88
 南京熊猫                                         15.08      7.83      2.41
 晨鸣纸业                                          6.87      4.14      2.07
 上海医药                                         17.64     19.66      1.12
 中兴通讯                                         21.30     18.44      1.44
 东方电气                                         15.31     13.40      1.43
 潍柴动力                                         25.03     25.75      1.21
 东北电气                                          5.34      2.47      2.70
 广船国际                                         39.18     24.30      2.01
 经纬纺机                                         14.63      8.96      2.04
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14
 一拖股份                                         10.66      5.51      2.42
 北辰实业                                          5.72      3.40      2.10
 创业环保                                          9.35      5.58      2.09
 中国中冶                                          5.45      3.04      2.24
 金风科技                                         17.40     14.40      1.51
 丽珠                                             56.50     38.45      1.84
 万科                                             13.70     18.62      0.92
 郑煤机                                            7.96      4.81      2.07
 大连港                                            5.42      3.08      2.20
 山东墨龙                                          9.30      3.85      3.02
 浙江世宝                                         52.01     15.38      4.23
 复星医药                                         25.29     27.25      1.16
 光大银行                                          4.78      4.49      1.33
 东江环保                                         16.34     15.70      1.30
 上海电气                                         11.40      5.65      2.52
 广发证券                                         19.88     19.04      1.30
 华泰证券                                         22.51     21.00      1.34
    
    附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
         如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)

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