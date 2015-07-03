台湾汇市：台币实质交投微升，美国非农数据弱于预期

* 台币随非美货币走升，因美国非农数据弱于预期 * 等待希腊变数厘清，下周一将随国际市场震荡 * 实质交易区间估在30.850-30.950 路透台北7月3日 - 台币兑美元 周五微幅收升，实质交易也趋升。汇银人士表示，美国非农就业 数据弱于预期，引发国际美元回落，不过市场美元卖压有限，也抑制了台币升幅。 汇银人士指出，下周一汇市料随希腊公投结果而震荡，倘若国际市场反应冷淡，则台币对美元难脱狭幅整 理格局。随着上市柜企业密集进行除权息，7、8月台币仍看缓贬格局。 “(台币)升不下去，没人卖美元。”一位银行交易员说。 他表示，外资没有汇入，下午则有小幅汇出需求，不过出口商抛汇量有限，进口商则在30.850有买汇需求 ，在美元需求大于供给下，台币升值幅度相当有限。 对于希腊周日公投，银行交易员认为，无论公投结果如何，大概都不会改变希腊留在欧盟的事实，欧洲央 行还是会继续与希腊当局协商，寻求解决债务的方法。 对于台币后市，交易员指出，7、8月台湾股市将密集除权除息，在逾1兆台币现金股利将发出，且外资领 取股息多选择汇出下，台币后市将是易贬难升。 〞股利汇出会让台币弱一些，有机会到31.20，但我觉得央行与出口商也会趁机卖(美元)。〞他说。 另一大型银行交易员则认为，随着市场仍预期美国将在9月升息，再加上7、8月外资领取现金股息后的汇 出需求，对美元的预期偏强。 不过他也强调，近期台币走势是由实质需求主导，国际资金接下来会如何流动，没有人知道。〞我是有期 待(台币贬)但怕受伤害，就看这些外国人怎么做了。〞 美元兑一篮子货币周五下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前， 大部分投资者继续离场观望。 今日台币实质交易区间在30.850-30.912；上日交易区间在30.895-30.940。交易员预估，下周一台币实质 交投波动区间暂看在30.850-30.950。 台湾股市周五收低，不过收敛早盘的跌幅。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台 股卖超56.78亿台币，连续两个交易日卖超共计88.17亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大。一个月美元 /台币远汇 尾盘报30.850/30.870，上日收在30.844。 本/下周余日国际重要经济数据和事件有： 7月3日(五)：意大利/法国/德国/欧元区/英国6月PMI、欧元区5月零售销售。 7月6日(一)：日本5月同时指标和领先指标、德国5月月工业订单、台湾6月底外汇存底、欧元区7月Sentix 投资者信心指数、美国6月Markit服务业和综合PMI终值、美国7月就业趋势指数、美国6月ISM非制造业PMI、日 本央行总裁黑田东彦发表演说、金砖国家联络小组召开有关经济和贸易问题的会议。 7月7日(二)：台湾6月CPI、德国5月工业生産、台湾6月进出口、美国5月国际贸易收支、美国5月消费者信 贷、金砖国家财长和央行行长会议。 7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公 布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员 会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、 美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.120 31.150 30.850-31.150 31.150 5.13 6.72 元太外汇经纪公司 31.122 31.148 30.855-31.150 31.150 2.32 2.17 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.015/-0.005 美元/台币六个月期 -0.120/-0.100 -0.100/-0.080 (完)