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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 17:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元空头锁定获利，后市料进一步走跌

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* 在距离目标水准0.7535美元还差几个点子时，空头锁定获利

* 0.7537是今天创下的趋势新低，高于4月2日所及年内低点0.7534

* 10日移动均线和21日移动均线呈偏空排列，存在进一步下跌风险

* 利用上涨机会卖出，首道目标是0.7650

* 技术图表：link.reuters.com/beb25w

(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)

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