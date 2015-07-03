中港个股：中资行应推进融资国际化，降低信用利差--中行司库

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海7月3日 - 中国银行 总行司库刘全雷周五表示，中资银行在“走出去”应积极推进融资国际化，降低信用利差，同时推进服务对象多元化、同时参与游戏规则国际化，实施企业更需考虑如何真正落地。
刘全雷在第二届外汇投资峰会上并指出，中资银行发美元债的信用利差相较一年前明显收窄，说明中资银行的信用溢价在收窄，也证明国际市场对中资银行信用更加认可，接下来在宣传中还应适当暴露风险，以征得市场理解。
“虽然中资银行在国际融资中的信用溢价最近两年在下降，但整体相比韩国、新加坡、美国等的同评级商业银行还是高出20个BP，说明中资银行还要进一步加强投资者教育、加强市场培育。”他说。
此前路透报道，6月底中行在全球发售的”一带一路“债券包含四个币种、总规模35.54亿美元，获共超额认购倍数2.4倍，其中3年期定价确定为美债加115个BP。 而在2014年初中行发行的3年期美元债最终定价是加162.5个BP，比正常的加142.5个BP还高出20个BP。
刘全雷并指出，中资银行不仅要服务走出去的中资企业，也要服务于当地。此前由于中资行服务的大都是“走出去”的中资企业，由于服务对象重叠，竞争过程中形象受损。
“国际化一个重要的点就是客户结构的国际化,花旗汇丰等在中国也并不只服务于其本国企业。”他说。
刘全雷并指出，银行国际化也应包括游戏规则的国际化，要从被动接受到跟随，最终要积极主动参与游戏规则的制定，随着中国逐步强大，中国也应该逐步成为市场的主导，虽然这个时间会比较漫长。
在会议间隙刘全雷接受路透采访时表示，“一带一路”推进仍不是太顺利，外界知晓度并不高，因此不但要加大宣传，同时还应积极推进项目真正落地。
中行上月底35亿美元融资所募资金将全部用于“一带一路”沿线的项目。此前中行董事长田国立指出，中行将提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元，未来三年将达到1,000亿美元。
刘全雷指出，政府间的沟通并不存在问题，但是下沉到企业、银行层面，存在较大的真空，这造成了对接上的难度。“我们前段时间到‘一带一路’沿线国家发债，跟对接企业提‘一带一路’，他们都不知道。”（完） (发稿 张金栋； 审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同