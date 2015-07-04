修正-中国金融：中资行应推进融资国际化，降低信用利差--中行司库

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(修饰倒数第二段措辞，更换标头)
路透上海7月3日 - 中国银行 总行司库刘全雷周五表示，中资银行在“走出去”应积极推进融资国际化，降低信用利差，同时推进服务对象多元化、同时参与游戏规则国际化，实施企业更需考虑如何真正落地。
刘全雷在第二届外汇投资峰会上并指出，中资银行发美元债的信用利差相较一年前明显收窄，说明中资银行的信用溢价在收窄，也证明国际市场对中资银行信用更加认可，接下来在宣传中还应适当暴露风险，以征得市场理解。
“虽然中资银行在国际融资中的信用溢价最近两年在下降，但整体相比韩国、新加坡、美国等的同评级商业银行还是高出20个BP，说明中资银行还要进一步加强投资者教育、加强市场培育。”他说。
此前路透报道，6月底中行在全球发售的”一带一路“债券包含四个币种、总规模35.54亿美元，获共超额认购倍数2.4倍，其中3年期定价确定为美债加115个BP。 而在2014年初中行发行的3年期美元债最终定价是加162.5个BP，比正常的加142.5个BP还高出20个BP。
刘全雷并指出，中资银行不仅要服务走出去的中资企业，也要服务于当地。此前由于中资行服务的大都是“走出去”的中资企业，由于服务对象重叠，竞争过程中形象受损。
“国际化一个重要的点就是客户结构的国际化,花旗汇丰等在中国也并不只服务于其本国企业。”他说。
刘全雷并指出，银行国际化也应包括游戏规则的国际化，要从被动接受到跟随，最终要积极主动参与游戏规则的制定，随着中国逐步强大，中国也应该逐步成为市场的主导，虽然这个时间会比较漫长。
在会议间隙刘全雷接受路透采访时表示，“一带一路”相关各方仍应积极推进项目真正落地。业内人士认为，下沉到企业、银行层面，存在一定的对接难度，需要加强沟通与营销，切实推进项目对接。
此前中行董事长田国立指出，中行将提供“一带一路”建设相关授信支持不低于200亿美元，未来三年将达到1,000亿美元.（完） (发稿 张金栋； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”