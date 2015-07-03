版本:
中国
亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 18:42 BJT

更新版 1-台湾货币市场：提存期最后一日短率稳于低位，银行以静制动

* 提存期最末一日资金偏向充裕，短率平稳
    * 下周进入新提存期料资金保持充裕
    * 短票利率走向区间低位，债券附买回利率则持稳

 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周五仍然平稳。资调人士指出，今日是提存期的最
后一个交易日，银行大多以静制动，等待下午再做微调。全日调度偏向安静。
    
    交易人士表示，市场上大型的公股银行、民营银行资金偏多，拿钱一方很好操作，也有
小缺的银行暂时以静制动，先观望情势等待下午再动作。展望下周，预料回到提存期初更没
有紧俏的因素，资金情势料能平稳充裕。
    
    〞月初了大家没什么缺口，只能下午再看。〞一位民营商银交易员说。 

                             今日收盘报价        上日收盘
 隔夜银行间拆款加权平均         0.387%            0.387%
 利率                                         
                                              
   --隔夜拆款利率区间        0.295-0.410%       0.295-0.410%
   --一周拆款利率区间        0.380-0.450%       0.388-0.430%
   --两周拆款利率区间        0.395-0.460%       0.388-0.445%
       
       
    **短票利率聚向区间低位**

    短票部分，交易员表示，目前短票交易量不算太大，票券商倾向拉高库存，并观望今日
中午央行一年期定期存单标售结果。
    
    〞如果标售结果下得太多，短票利率可能下礼拜也会跟着走低。〞一位大型票券商交易
员 。
          
    大型票券商与银行间承作的30天短票主要成交在0.55%，上日在0.55%-0.56%。
    
    台湾央行将于周五标售1,500亿台币一年期定存单。货币市场资金调度人士预计，其加
权平均得标利率料落在0.53%附近，较上次标售利率0.54%略微走低。   

    据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.
558%，前日在0.561%；上日成交量94.21亿台币，前日28.25亿台币。

    台湾央行周五公布，共发行596.5亿台币存单，与今日存单到期金额568亿相较，存单发
行余额增28.5亿。 
    
    央行下周定期存单到期总额为9,814.70亿台币，分别为周一3,272.50亿；周二1,101.00
亿，周三1,993.00亿；周四1,432.20亿以及周五2,016.00亿台币。 
    
    拆款中心资料 显示，周五超额准备为273亿台币，至周日累积超额准备为6,905亿
台币、加计前期1%的超额准备为7,872亿台币。 
 

　　**RP市场利率不变**
      
    债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，投信多缺不一，走钱的投信还不少，不过仍有
投信有钱，找新资金并不算太难。
    
    也有票券商表示，寿险赎回基金，使得今日平帐时间延后，尾盘也见到有一些投信资金
进场，倒也并非一路吃紧。
    
    他们表示，下周是新一提存期的开始，预料资金情势不致紧张，有充分平稳的条件。
                
    今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在在0.52-0.54%；10天期以上公司债
RP主要成交在0.62-0.64%，利率还是同上日。
    
    下周的债券交割日程大致为：周二(7日)交割Malayan Banking Berhad美元债共1.6亿美
元，周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。
    
    大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也持平，极短天期利率在0.42%，其余在0
.45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.53%。此部分的债
券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完)       

 (审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐