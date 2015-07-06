重温稿-台湾货币市场：提存期最后一日短率稳于低位，银行以静制动

* 提存期最末一日资金偏向充裕，短率平稳 * 下周进入新提存期料资金保持充裕 * 短票利率走向区间低位，债券附买回利率则持稳 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节) 记者 高洁如 路透台北7月3日 - 台湾银行间短率周五仍然平稳。资调人士指出，今日是提存期的最 后一个交易日，银行大多以静制动，等待下午再做微调。全日调度偏向安静。 交易人士表示，市场上大型的公股银行、民营银行资金偏多，拿钱一方很好操作，也有 小缺的银行暂时以静制动，先观望情势等待下午再动作。展望下周，预料回到提存期初更没 有紧俏的因素，资金情势料能平稳充裕。 〞月初了大家没什么缺口，只能下午再看。〞一位民营商银交易员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.410% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.380-0.450% 0.388-0.430% --两周拆款利率区间 0.395-0.460% 0.388-0.445% **短票利率聚向区间低位** 短票部分，交易员表示，目前短票交易量不算太大，票券商倾向拉高库存，并观望今日 中午央行一年期定期存单标售结果。 〞如果标售结果下得太多，短票利率可能下礼拜也会跟着走低。〞一位大型票券商交易 员 。 大型票券商与银行间承作的30天短票主要成交在0.55%，上日在0.55%-0.56%。 台湾央行将于周五标售1,500亿台币一年期定存单。货币市场资金调度人士预计，其加 权平均得标利率料落在0.53%附近，较上次标售利率0.54%略微走低。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 558%，前日在0.561%；上日成交量94.21亿台币，前日28.25亿台币。 台湾央行周五公布，共发行596.5亿台币存单，与今日存单到期金额568亿相较，存单发 行余额增28.5亿。 央行下周定期存单到期总额为9,814.70亿台币，分别为周一3,272.50亿；周二1,101.00 亿，周三1,993.00亿；周四1,432.20亿以及周五2,016.00亿台币。 拆款中心资料 显示，周五超额准备为273亿台币，至周日累积超额准备为6,905亿 台币、加计前期1%的超额准备为7,872亿台币。 **RP市场利率不变** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，投信多缺不一，走钱的投信还不少，不过仍有 投信有钱，找新资金并不算太难。 也有票券商表示，寿险赎回基金，使得今日平帐时间延后，尾盘也见到有一些投信资金 进场，倒也并非一路吃紧。 他们表示，下周是新一提存期的开始，预料资金情势不致紧张，有充分平稳的条件。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在在0.52-0.54%；10天期以上公司债 RP主要成交在0.62-0.64%，利率还是同上日。 下周的债券交割日程大致为：周二(7日)交割Malayan Banking Berhad美元债共1.6亿美 元，周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率也持平，极短天期利率在0.42%，其余在0 .45%-0.48%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.53%。此部分的债 券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)