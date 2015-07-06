重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月29日-7月3日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.05%，中间价则小贬0.04%。因跨半年末因素，人民币即期本周波动明显加大，周一购汇客盘推低汇价未果，在大行维稳下再度回到原先波动区间内，周二结汇盘发力推高汇价至一个月新高，并逼近6.20关口；但跨月之后汇价延续窄幅波动，且客盘购汇仍较积极，人民币贬值预期难消，波动区间仍难以突破。

公开市场操作: --中国央行在上周末意外降准降息齐发后，当周公开市场继续释放暖意，不仅连续两周净投放，且逆回购利率继续大幅下调，除了引导资金价格下行并进而降低融资成本外，近期政策动作亦更为着眼于稳定市场预期，以防股市大跌的风险扩散至整个金融市场。

分析人士并指出，尽管救市政策轮番登场，但目前股市尚未有效企稳，为提振金融市场信心，央行短期仍会营造较为宽松的政策氛围，逆回购料将延续，但其利率目前已低于二级市场水平，续降可能性暂较小。

债市: --中国银行间市场当周现券收益率窄幅震荡。央行定向降准叠加公开市场净投放，使银行间资金面整体充裕，但地方债等长期供给担忧仍在，现券改善有限。半年末过后，新一轮IPO启动及缴准时点临近，回购利率周中开始有所反弹，市场谨慎情绪加重；不过，6月PMI数据未能如期改善，基本面疲弱亦制约收益率上行空间。央行周五晚间公布对当日到期的MLF部分续作，对市场影响有待观察。

票据: --中国票据市场转贴利率当周下滑，月初机构陆续恢复收票，但整体力度尚有限；又一轮IPO启动，且月初还有例行缴准，机构多倾向先观望流动性及资金价格动向后，再加大收票力度。

交易员指出，再次降息降准表明货币宽松仍在路上，而且股市暴跌不止，为救市货币政策进一步放松的可能性犹存，在乐观的政策预期下，资金面应能延续宽裕局面，收票需求也会逐步回暖。

股市: --当周沪综指 累计下跌12.1%。虽然6月27日中国央行降准降息，但周一沪指受民间配资盘强平等负面因素影响，依旧大跌3.34%；周二受中国证监会澄清民间配资规模和地方养老金可能入市等利好消息提振，沪指收升5.5%创逾六年最大单日涨幅；周三逆转收挫5.2%；虽然周三晚间监管层出台降低交易结算费以及两融新规等政策利好，但市场信心严重缺失仍令沪指周四大幅收跌3.48%；周五适逢10只新股发行冻结资金，抽血效应致沪指大幅收挫5.77%至3,686.92点，再创逾三个月新低。