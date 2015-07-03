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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 18:52 BJT

中国个股：证监会发审委因故取消太平洋证券配股申请的审核工作会

路透上海7月3日 - 中国证监会网站显示，证监会主板发审委周五因故取消了原定于今日举行的一次审核工作会议，该会议主要审核太平洋证券 的配股申请。太平洋证券计划透过配股募集至多120亿元人民币。

证监会未说明该审核会议取消的原因。

周五同时举行的审核新股的主板和创业板发审委会议仍照常进行，包括永和流体智控股份公司、江苏新美星包装机械股份公司、上海雪榕生物科技股份公司在内的六家公司首次公开发行（IPO）获通过，湖南鑫广安农牧股份有限公司首发申请未获通过。

中国证监会还安排下周三审核中国电影股份有限公司等四家公司的首发申请。

对于外界关于暂停IPO救市的提议，中国证监会新闻发言人张晓军周五在例会上回应称，“企业通过IPO募集资本金是资本市场的基本功能”，不过证监会会考虑相应减少新股发行家数及筹资金额。 （完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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