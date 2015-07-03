东南亚股市：多数收高，越南股市领涨

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透曼谷7月3日 - 大多数东南亚股市周五上涨，资金流入大盘股和金融股扶助印尼指标股指涨至两周高位，越南股市表现出色，银行和能源板块买兴踊跃。
印尼股市综合股指 收高0.8%，报4,982.91点，为6月19日以来最高位。周线上涨1.2%，年内跌幅因此缩减至4.7%，不过仍为亚洲表现最差的股市。
当地投资者在希腊周日公投前退场观望，这次公投有可能促使希腊退出欧元区，与此同时亚股受中国股市重挫影响，亦走跌。
东南亚大多数股市的成交量下滑，包括新加坡 和菲律宾股市 ，两者的成交量均不到30日均值的三分之二。
其他股市周度表现不一。越南股市周线涨6%，表现最佳，涨幅高于马来西亚股市的1.4%和新加坡股市的0.7%。
泰国股市表现落后，周线下跌1.9%。菲律宾股市周线亦跌1.1%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 392.90 1.24 +0.32 -4.35 410.77
新加坡 3342.73 14.89 +0.45 -0.67 3365.15
马来西亚 1734.24 0.36 +0.02 -1.53 1761.25
泰国 1489.59 -2.03 -0.14 -0.54 1497.67
印尼 4982.91 38.13 +0.77 -4.67 5226.95
菲律宾 7535.30 -43.01 -0.57 +4.21 7230.57
越南 616.43 10.73 +1.77 +12.98 545.63
(完)
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(编译 白云; 审校 王洋)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同