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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 19:07 BJT

东南亚股市：多数收高，越南股市领涨

路透曼谷7月3日 - 大多数东南亚股市周五上涨，资金流入大盘股和金融股扶助印尼指标股指涨至两周高位，越南股市表现出色，银行和能源板块买兴踊跃。

印尼股市综合股指 收高0.8%，报4,982.91点，为6月19日以来最高位。周线上涨1.2%，年内跌幅因此缩减至4.7%，不过仍为亚洲表现最差的股市。

当地投资者在希腊周日公投前退场观望，这次公投有可能促使希腊退出欧元区，与此同时亚股受中国股市重挫影响，亦走跌。

东南亚大多数股市的成交量下滑，包括新加坡 和菲律宾股市 ，两者的成交量均不到30日均值的三分之二。

其他股市周度表现不一。越南股市周线涨6%，表现最佳，涨幅高于马来西亚股市的1.4%和新加坡股市的0.7%。

泰国股市表现落后，周线下跌1.9%。菲律宾股市周线亦跌1.1%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 392.90 1.24 +0.32 -4.35 410.77

新加坡 3342.73 14.89 +0.45 -0.67 3365.15

马来西亚 1734.24 0.36 +0.02 -1.53 1761.25

泰国 1489.59 -2.03 -0.14 -0.54 1497.67

印尼 4982.91 38.13 +0.77 -4.67 5226.95

菲律宾 7535.30 -43.01 -0.57 +4.21 7230.57

越南 616.43 10.73 +1.77 +12.98 545.63

(完)

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(编译 白云; 审校 王洋)

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