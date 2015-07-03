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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 19:09 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶周线连五周收低，受供应过剩忧虑打压

路透东京7月3日 - 东京指标期胶周五下滑，受获利了结打压，跟随沪胶走势，提防希腊周日公投的影响，周线连续第五周收低，因对供应过剩的担忧持续不散。

东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低1.9日圆，或0.9%，报每公斤219.2日圆。周线收低2.9%，过去五周的累计跌幅超过9%。

TOCOM期胶自6月初触及16个月高位以来，已挫跌超过10%，受对中国需求不振的担忧打压。

“整体信心疲弱，因为亚洲供应过剩，中国股市大跌令沪胶承压，”东京一位拒绝具名的交易员说。

上海期交所9月期胶 跌45元人民币，收报每吨13,215元。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 跌0.1美分，报每公斤152.0美分。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云; 审校 王洋)

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