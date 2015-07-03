国际油市：亚洲燃料油价差改善，但交易商库存仍油满为患

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透新加坡7月3日 - 亚洲燃料油价差周五改善，但行业消息人士称贸易商的库存中仍有数百万桶船用燃料油。
交易员和船运经纪商表示，买家试图装运新加坡上个月成交规模创纪录的燃料油，使得该国的港口输油终端造成堵塞，而陆上油罐接近满负荷，目前有上千万桶船用燃料油被留在船上。
6月份，在交易日末尾的点价过程，新加坡有近600万吨、或3,900万桶燃料油成交，将Aframax船的运费推高至七年高位附近，因买家试图寻找油轮装运船货。
交易员表示，对装运迟缓的抱怨导致至少两家公司被暂禁参与普氏每日的收市估价程序。
船运经纪商表示，至少28艘油轮被各种贸易商短期租用，包括嘉能可旗下的船运公司ST Shipping和中石油旗下的中国联合石油公司，可能是为了存储多余的油品。
一位在新加坡的交易员说，印尼Pertamina再度标购4-5艘各20万桶的低蜡油(Low Sulfur Waxy Residual，LSWR),船期介于8-12月。
现货市场上，中航油以每吨330美元向兴隆出售2万吨船期为7月18-22日的380-cst燃料油。
卢克石油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向维多出售2万吨船期为7月18-22日的380-cst燃料油。
中航油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向兴隆出售2万吨船期为7月23-27日的380-cst燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同