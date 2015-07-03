国际油市：亚洲燃料油价差改善，但交易商库存仍油满为患

路透新加坡7月3日 - 亚洲燃料油价差周五改善，但行业消息人士称贸易商的库存中仍有数百万桶船用燃料油。

交易员和船运经纪商表示，买家试图装运新加坡上个月成交规模创纪录的燃料油，使得该国的港口输油终端造成堵塞，而陆上油罐接近满负荷，目前有上千万桶船用燃料油被留在船上。

6月份，在交易日末尾的点价过程，新加坡有近600万吨、或3,900万桶燃料油成交，将Aframax船的运费推高至七年高位附近，因买家试图寻找油轮装运船货。

交易员表示，对装运迟缓的抱怨导致至少两家公司被暂禁参与普氏每日的收市估价程序。

船运经纪商表示，至少28艘油轮被各种贸易商短期租用，包括嘉能可旗下的船运公司ST Shipping和中石油旗下的中国联合石油公司，可能是为了存储多余的油品。

一位在新加坡的交易员说，印尼Pertamina再度标购4-5艘各20万桶的低蜡油(Low Sulfur Waxy Residual，LSWR),船期介于8-12月。

现货市场上，中航油以每吨330美元向兴隆出售2万吨船期为7月18-22日的380-cst燃料油。

卢克石油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向维多出售2万吨船期为7月18-22日的380-cst燃料油。

中航油以每吨较新加坡报价贴水2美元的价格，向兴隆出售2万吨船期为7月23-27日的380-cst燃料油。(完)

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