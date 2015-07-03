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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 19:11 BJT

欧洲汇市：澳元/美元跌1.5%触及六年低点

路透伦敦7月3日 - 澳元兑美元周五急挫，跌至六年低点，受澳洲零售消息数据令人失望，中国服务业数据疲弱和上海股市继续暴跌等因素影响。

投资者还在希腊周末公投前对高风险资产和高收益货币保持谨慎态度。

澳元兑美元 跌至0.7511美元，日内跌幅达1.5%，创2009年中期以来最低点。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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