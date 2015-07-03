中国金融：中投公司去年增股减债，海外直投公司初期注资50亿美元

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京7月3日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五称，去年小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资。今年初成立了中投海外直投公司。
中投公司新闻发言人刘芳玉表示，中投海外直投公司初期注资规模为50亿美元，将专注于开展直接投资和多双边基金管理，未来可通过多种资金补充方式扩大资金规模。
她在中投年报新闻发布会上称，2014年中投公司基于市场研判与组合特性，降低了新兴市场债券、美国通胀挂钩债和流动性大宗商品敞口，同时增仓发达国家股票。
同时优化简化公开市场组合架构，进一步提升了公开市场投资的精细化水平，并积极推进长期投资，注重增加稳定收益类实物资产，同时审慎开展现有项目的投后管理，对部分项目择机进行了重组或退出。
公开市场投资方面，中投公司继续优化委托投资策略，着重强化自营投资，组建了量化投资团队并开展了相关系统建设。长期资产投资方面，不断提升项目搜寻和管理能力，努力搭建全产业链投资平台。
中投公司注重增加稳定收益类实物资产，继续跟踪发达国家成熟资产，关注新兴市场基础设施领域，包括绿地类项目的优质投资机会。
中投公司在基金投资方面进一步优化泛行业基金组合，共投、跟投项目数量与金额均有显着提升，并对所有已投项目进行密切跟踪，以项目为单位制定投后管理方案，根据市场环境与项目变化调整方案与处置策略。
她并表示，中投公司注重强化投资支持能力，积极探索投研合作模式，并推进期货通道和敞口管理平台建设，探索符合公司业务的再平衡模式，完善长期资产替代组合流动性管理机制，建立交易执行基准。
值得指出的是，中投公司高度重视声誉风险的防范与管理工作。在投资项目与合作伙伴的选择中，公司始终将声誉风险作为决策的重要考量因素。
截至2014年12月31日，中投公司境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比继续居于前两位，分别为44.1%和26.2%；余下固定收益、绝对收益和现金产品的占比分别为14.6%、11.5%和3.6%。
在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为45.6%、33.5%和20.9%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比仍然最大，达22.6%；占比在10%以上的行业还有可选消费品（14.3%）、信息科技（12.0%）、必需消费品（10.8%）和工业（10.2%）。
中投网站公布年报显示,2014年该公司境外投资业务收获了5.47%的净投资收益率，自成立以来累计年化净收益率为5.66%，境外组合增值超过600亿美元。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同