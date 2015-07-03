中国金融：中投公司去年增股减债，海外直投公司初期注资50亿美元

路透北京7月3日 - 全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司 周五称，去年小幅增加股票配置比例，降低了国债配置比例，积极推进长期资产投资。今年初成立了中投海外直投公司。

中投公司新闻发言人刘芳玉表示，中投海外直投公司初期注资规模为50亿美元，将专注于开展直接投资和多双边基金管理，未来可通过多种资金补充方式扩大资金规模。

她在中投年报新闻发布会上称，2014年中投公司基于市场研判与组合特性，降低了新兴市场债券、美国通胀挂钩债和流动性大宗商品敞口，同时增仓发达国家股票。

同时优化简化公开市场组合架构，进一步提升了公开市场投资的精细化水平，并积极推进长期投资，注重增加稳定收益类实物资产，同时审慎开展现有项目的投后管理，对部分项目择机进行了重组或退出。

公开市场投资方面，中投公司继续优化委托投资策略，着重强化自营投资，组建了量化投资团队并开展了相关系统建设。长期资产投资方面，不断提升项目搜寻和管理能力，努力搭建全产业链投资平台。

中投公司注重增加稳定收益类实物资产，继续跟踪发达国家成熟资产，关注新兴市场基础设施领域，包括绿地类项目的优质投资机会。

中投公司在基金投资方面进一步优化泛行业基金组合，共投、跟投项目数量与金额均有显着提升，并对所有已投项目进行密切跟踪，以项目为单位制定投后管理方案，根据市场环境与项目变化调整方案与处置策略。

她并表示，中投公司注重强化投资支持能力，积极探索投研合作模式，并推进期货通道和敞口管理平台建设，探索符合公司业务的再平衡模式，完善长期资产替代组合流动性管理机制，建立交易执行基准。

值得指出的是，中投公司高度重视声誉风险的防范与管理工作。在投资项目与合作伙伴的选择中，公司始终将声誉风险作为决策的重要考量因素。

截至2014年12月31日，中投公司境外投资组合中，公开市场股票和长期资产的占比继续居于前两位，分别为44.1%和26.2%；余下固定收益、绝对收益和现金产品的占比分别为14.6%、11.5%和3.6%。

在公开市场股票中，美国股票、非美发达股票和新兴股票的占比分别为45.6%、33.5%和20.9%。从公开市场股票的行业分布来看，金融占比仍然最大，达22.6%；占比在10%以上的行业还有可选消费品（14.3%）、信息科技（12.0%）、必需消费品（10.8%）和工业（10.2%）。