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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 20:19 BJT

国际油市：亚洲石脑油跨月价差仍疲弱，汽油裂解价差反弹

路透新加坡7月3日 - 亚洲石脑油8月下半月较9月下半月价格的升水周五连续第二天持于每吨1美元，因供应十分充裕令市场承压。

上次跨月价差低于1美元是在1月19日。

交易商预计市场基本面将维持疲弱，因预期来自欧洲等地的西方供应量将保持高位，这将继续令现货价格承压。

亚洲汽油裂解价差从昨日触及的两个月低点每桶12.93美元反弹至13.84美元，因台湾炼油商炼厂进行停产检修令供应趋紧。

有交易商称，尽管台湾中油公司继三个月未入市之后，通过招标出售3万吨8月在高雄企银装运的现货汽油，但尚不清楚中油是否还会出售更多9月船货。

台湾中油将关闭一座日产量8万桶的渣油流化催化裂解装置进行检修，直到11月初。

台塑石化也将从下周开始关闭日产量54万桶的麦寮炼厂，检修渣油流化催化裂解装置。

新加坡现货市场达成六笔交易，五笔为汽油，一笔为石脑油。 (完)

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(编译 白云; 审校 王洋)

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