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亚洲 | 2015年 7月 3日 星期五 20:45 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货上涨，马币汇率疲软带来支撑

路透雅加达7月3日 - 马来西亚棕榈油期货周五触及一个月高点，跟随其他植物油价格涨势，马币疲软亦带来支撑，但在午盘的清淡交投中下滑，接近周四收盘位，周线小幅收低。

马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收高0.13%，报每吨2,269马币，盘中交投区间介于2,264-2,285马币。

棕榈油期货早前触及6月25日以来的最高位2,285马币，周线收低0.35%。

“市场小涨，幅度不大，”马来西亚一家外资大宗商品经纪商的交易员说。“马币略有走软，豆油在上涨。”

“交投区间仍介于2,250-2,300马币，”他补充说。“涨一天，跌一天，大家都在寻找新的交投方向。”

该交易员补充说，下周将公布的出口和库存数据或能提供进一步的指引。

总成交量为27,981口，低于往常水平35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 白云; 审校 王洋)

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