国际油市：亚洲柴油现货价差改善，受益于伊拉克的现货需求

路透新加坡7月3日 - 亚洲柴油现货价差周五改善，行业消息人士称因流动性改善以及有来自伊拉克的现货需求。

路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差上涨0.13美元至每桶较新加坡报价贴水0.60美元。

行业消息人士称，新加坡有80万桶柴油换手，联合石化和兴隆是其中大部分的卖家。

伊拉克国有石油经营公司(SOMO)代表该国电力部求购逾20万吨7-9月交货的柴油。

SOMO要求卖家通过巴士拉交货给该国电站的仓库。

这需要通过船舶交付，然后通过陆路运至电站的仓库，而这两种运输的成本都要由卖家承担。

行业消息称印度的Essar Oil可能出售4万吨船期为7月27-31日、含硫500ppm的柴油给维多，价格为每桶较中东报价升水1.55-1.65美元。但交易未能确认。

行业消息称，台湾中油将关闭其日产能8万桶的催化裂解装置(RFCC),可能会抑制供给。

中油还计划在2015年12月永久关闭在高雄的一座老化炼厂，这将令台湾每日减少逾20万桶的炼化产能。

日本最大的炼化商JX holdings新任总裁对路透表示，该公司可能会报废七座炼厂中的至少一座，以降低成本，配合日本削减老旧产能的努力。

新加坡现货交易方面，有四笔柴油交易达成，无航煤交易达成。

联合石化以每桶较7月新加坡平均报价贴水0.30美元的价格，向贡渥(Gunvor)出售25万桶、船期为7月22-26日的含硫500ppm柴油。

壳牌以每桶较新加坡7月13-20日平均报价贴水0.50美元的价格，从永顺油品(Winson Oil)买进15万桶船期为7月18-22日的含硫500ppm柴油。

道达尔以每桶较新加坡报价贴水0.60美元的价格，从中石油买进15万桶船期为7月29日-8月2日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡7月3-9日平均报价贴水0.15美元的价格，向壳牌出售25万桶船期为7月18-22日的含硫500ppm柴油。(完)

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