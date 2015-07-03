国际油市：亚洲柴油现货价差改善，受益于伊拉克的现货需求

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透新加坡7月3日 - 亚洲柴油现货价差周五改善，行业消息人士称因流动性改善以及有来自伊拉克的现货需求。
路透数据显示，含硫500ppm柴油的现货价差上涨0.13美元至每桶较新加坡报价贴水0.60美元。
行业消息人士称，新加坡有80万桶柴油换手，联合石化和兴隆是其中大部分的卖家。
伊拉克国有石油经营公司(SOMO)代表该国电力部求购逾20万吨7-9月交货的柴油。
SOMO要求卖家通过巴士拉交货给该国电站的仓库。
这需要通过船舶交付，然后通过陆路运至电站的仓库，而这两种运输的成本都要由卖家承担。
行业消息称印度的Essar Oil可能出售4万吨船期为7月27-31日、含硫500ppm的柴油给维多，价格为每桶较中东报价升水1.55-1.65美元。但交易未能确认。
行业消息称，台湾中油将关闭其日产能8万桶的催化裂解装置(RFCC),可能会抑制供给。
中油还计划在2015年12月永久关闭在高雄的一座老化炼厂，这将令台湾每日减少逾20万桶的炼化产能。
日本最大的炼化商JX holdings新任总裁对路透表示，该公司可能会报废七座炼厂中的至少一座，以降低成本，配合日本削减老旧产能的努力。
新加坡现货交易方面，有四笔柴油交易达成，无航煤交易达成。
联合石化以每桶较7月新加坡平均报价贴水0.30美元的价格，向贡渥(Gunvor)出售25万桶、船期为7月22-26日的含硫500ppm柴油。
壳牌以每桶较新加坡7月13-20日平均报价贴水0.50美元的价格，从永顺油品(Winson Oil)买进15万桶船期为7月18-22日的含硫500ppm柴油。
道达尔以每桶较新加坡报价贴水0.60美元的价格，从中石油买进15万桶船期为7月29日-8月2日的含硫500ppm柴油。
兴隆以每桶较新加坡7月3-9日平均报价贴水0.15美元的价格，向壳牌出售25万桶船期为7月18-22日的含硫500ppm柴油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同