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债券 | 2015年 7月 4日 星期六 00:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，因南非经济数据持续令人失望

路透约翰内斯堡7月3日 - 兰特兑美元周五下滑，因本周南非经济数据一直令人失望，反映该国经济体质虚弱。

1515 GMT，南特兑走弱的美元 下滑0.49%，报12.3100兰特，周四发布的美国就业报告不佳，在今日继续拖累美元走低，该报告使对美国升息的预期时间推迟至9月以后。

南非标准银行进行的调查显示，6月南非采购经理人指数(PMI)跌至11个低位，因南非民间部门产出和新订单大幅下降。

本周稍早公布的数据显示，南非第二季消费者信心跌至14年低位，6月新车销售同比减少大约5%。

兰特兑美元在本周下跌约3%，在今年上半年下跌接近10%。

交易商说，周日希腊就国际救助条款进行公投的结果将可能增加南非市场面临的压力。(完)

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