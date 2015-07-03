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债券 | 2015年 7月 4日 星期六 01:47 BJT

欧元债市：公债收益率下降，因希腊公投结果不确定

* 周日希腊公投前，所有欧债收益率下滑

* 民调显示的公投结果不明朗

* 策略师称公投后果仍未清楚

路透伦敦7月3日 - 欧债收益率周五下滑，投资者押注即使周日希腊公投结果决定“反对”国际救助条款，希腊将不一定被迫退出欧元区。

周日希腊公投将决定是否接受欧盟对希腊提出的改革要求，希腊一项民调显示，将投“反对”票的人占43%，略领先42.5%的将投“支持”票的人数。之前的另一项民调则显示，救助条款的支持率为44.8%，略高于43.4%的反对率。

本周希腊消息频繁，银行关门、实施资本管制，且希腊成为首个未能如期偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的发达经济体。希腊和债权人就改革换现金磋商一拖再拖，一些分析师认为，周日公投将决定希腊在欧元区的未来。

其它人却没有把握，因为目前政策制定者坚持希腊将留在欧元区，公投是否合理合法也存在不确定性，而且市场担心公投可能会引发新的大选。

“我们看到有一些轧平仓位，人们希望在公投前保持中性，”Natixis策略师Jean-Francois Robin表示。

“无论周日公投结果如何，也不是希腊的世界末日。即使公投结果是 '反对' 也不代表希腊退欧。磋商的大门仍然敞开。”

最高评级的10年期德债 收益率下跌6个基点，报0.79%，本周下滑13个基点。

近几日希腊危机对较低评级的欧债无甚影响。周五美国市场因假休市，市场成交量低。

意大利 和西班牙 10年期公债收益率下降7-9个基点左右，分别报2.26%和2.23%。本周两者和可比德债收益率差走宽大约30个基点。

希腊公债上涨，但交易商活动有限，因欧洲很多金融交易平台停止交易希腊公债。(完)

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