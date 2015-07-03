欧元债市：公债收益率下降，因希腊公投结果不确定

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 周日希腊公投前，所有欧债收益率下滑
* 民调显示的公投结果不明朗
* 策略师称公投后果仍未清楚
路透伦敦7月3日 - 欧债收益率周五下滑，投资者押注即使周日希腊公投结果决定“反对”国际救助条款，希腊将不一定被迫退出欧元区。
周日希腊公投将决定是否接受欧盟对希腊提出的改革要求，希腊一项民调显示，将投“反对”票的人占43%，略领先42.5%的将投“支持”票的人数。之前的另一项民调则显示，救助条款的支持率为44.8%，略高于43.4%的反对率。
本周希腊消息频繁，银行关门、实施资本管制，且希腊成为首个未能如期偿还国际货币基金组织(IMF)贷款的发达经济体。希腊和债权人就改革换现金磋商一拖再拖，一些分析师认为，周日公投将决定希腊在欧元区的未来。
其它人却没有把握，因为目前政策制定者坚持希腊将留在欧元区，公投是否合理合法也存在不确定性，而且市场担心公投可能会引发新的大选。
“我们看到有一些轧平仓位，人们希望在公投前保持中性，”Natixis策略师Jean-Francois Robin表示。
“无论周日公投结果如何，也不是希腊的世界末日。即使公投结果是 '反对' 也不代表希腊退欧。磋商的大门仍然敞开。”
最高评级的10年期德债 收益率下跌6个基点，报0.79%，本周下滑13个基点。
近几日希腊危机对较低评级的欧债无甚影响。周五美国市场因假休市，市场成交量低。
意大利 和西班牙 10年期公债收益率下降7-9个基点左右，分别报2.26%和2.23%。本周两者和可比德债收益率差走宽大约30个基点。
希腊公债上涨，但交易商活动有限，因欧洲很多金融交易平台停止交易希腊公债。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。