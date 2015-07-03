国际油市：油价在清淡交投中下滑，仍受美国石油钻井平台增加拖累

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 本周美国钻井平台数量增加，为30周内首见
* 金融市场等待周日希腊公投结果
* 中国监管机构对中国股市大跌展开调查
路透7月3日 - 油价周五下跌，因美国石油钻井平台数目增加，令对全球原油供应过剩的担忧加重，且中国监管机构对跨市场操纵行为进行调查的消息也令油市投资者不安。
油价在美国上午晚些时候大幅下跌，走势因成交量低而被放大，许多美国市场人士因美国独立纪念日假期而休假。
美国钻井平台数量在连续29周减少后，在本周增加，这是迄今为止油价在长时间处于低位后反弹，吸引油企增产的最有力证据。
Baker Hughes周四公布，本周美国钻井平台数量增加12座，至640座，之前钻井平台数量持续下降，从去年10月触及1,609座高位降至上周触及的约五年低位。
“钻井平台数量在30周内首次增加，暗示钻井活动放缓的势头结束，”德国商业银行资深原油分析师Carsten Fritsch表示。
“上述消息拉低原油价格。”
8月布兰特原油 收低1.75美元，报每桶60.32美元，延续自5月初以来的下行趋势，布兰特原油在这期间累计大跌约13%。
近月美国原油 报每桶55.52美元，下跌1.41美元，跌穿5月初以来的交易区间57-62美元的低端。
“我们跌穿两个月来保持的交投区间，油市面临许多不利因素，加上今日交投非常清淡，”Tyche Capital Advisers分析师Tariq Zahir说。
中国证监会周四晚间发布官方微博，证监会新闻发言人张晓军在微博中表示，证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，对于符合立案标准的将立即立案稽查。 交易商称，该消息也令商品市场投资者感到忧虑。(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同