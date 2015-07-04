中国经济：至2025年“互联网+”要成为经济创新发展重要驱动力--国务院

路透北京7月4日 - 中国国务院周六发布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见称，计划到2018年，基于互联网的新业态成为新的经济增长动力；到2025年，“互联网+”成为经济社会创新发展的重要驱动力量。

刊登在中国政府网的指导意见表示，要充分发挥互联网在促进产业升级以及信息化和工业化深度融合中的平台作用，引导要素资源向实体经济集聚，推动生产方式和发展模式变革。

“以互联网融合创新为突破口，培育壮大新兴产业，引领新一轮科技革命和产业变革，实现跨越式发展。”指导意见称。

在完善“互联网+”金融服务方面意见指出，要降低创新型、成长型互联网企业的上市准入门槛，结合证券法修订和股票发行注册制改革，支持处于特定成长阶段、发展前景好但尚未盈利的互联网企业在创业板上市。

意见称，鼓励通过债券融资方式支持“互联网+”发展，支持符合条件的“互联网+”企业发行公司债券；鼓励开发性金融机构为“互联网+”重点项目建设提供有效融资支持；支持国家出资设立的有关基金投向“互联网+”，鼓励社会资本加大对相关创新型企业的投资。

在互联网金融方面，指导意见称，要培育一批具有行业影响力的互联网金融创新型企业；规范发展网络借贷和互联网消费信贷业务，探索互联网金融服务创新；积极引导风险投资基金、私募股权投资基金和产业投资基金投资于互联网金融企业。

此外，意见称，将结合“一带一路”等国家重大战略，支持和鼓励具有竞争优势的互联网企业联合制造、金融、信息通信等领域企业率先走出去，通过海外并购、联合经营、设立分支机构等方式，相互借力，共同开拓国际市场，培育具有全球影响力的“互联网+”应用平台。

此前，中国国务院常务会议称，通过《“互联网+”行动指导意见》，中国将用“互联网+”助推经济保持中高速增长、迈向中高端水平；并开展股权众筹等试点，将支持互联网企业上市。（完）

欲浏览指导意见详情，请点击中国政府网（here） (发稿 李贺；审校 黄凯)