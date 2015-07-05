主要国家及地区金融市场假期代码一览表****

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
亲爱的客户，您好。以下为路透终端机页面提供的主要国家及地区金融市场假期代码一览表，欢迎各位列印并放在手边参考。
------------------------------------------------------------------------
您可以在报价窗口(用F4键调出)中键入代码，来查找主要国家或地区的金融市场假期。
例如，若欲查阅中国金融市场假期：键入CN/HOLIDAY，按ENTER键即可。
也可以点击三角括号中的代码，直接调出相关各国或地区金融市场假期。
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
主要国家或地区 提取代码
--------------------------------
亚洲
澳洲
中国
香港
印尼
印度
日本
韩国
马来西亚
新西兰
菲律宾
新加坡
泰国
台湾
欧美
加拿大
美国
瑞士
德国
英国
意大利
法国
汤森路透国别/地区别假期代码快速指南代码总表 (完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-